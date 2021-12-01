功夫茶：公屋輪候排長龍　過渡房屋等餐懵

裝假狗，瘀到嘔！政府口中嘅「民生無小事」，推動公營房屋嘅興建，庸官都係經常廢噏當秘笈，一時「有得意嘅想法」；一時又話已覓到「足夠土地」；一時又話目標「只有一步之遙」！查實基層仍然「房事不通，活得陰功」！

各位，截至今年9月底，公屋一般申請者平均輪候時間延長至5.9年，長者一人申請平均輪候時間則為3.8年，兩者均創22年新高。庸官至叻推搪卸責，譬如話疫情影響房屋編配工作，好似駿洋邨及暉明邨被用作隔離檢疫中心，令公屋住戶無法如期入住云云。之不過，唔好忘記喺疫情之前，公屋嘅輪候冊都水蛇春咁長，基層望到眼出血、頸都長都係上唔到樓！

阿哥！實情公屋建成單位向來無法追上公屋申請數字，長遠而言，亦大幅落後於《長遠房屋策略》所訂定嘅供應目標。為解決市民嘅「房事」，又要表示政府關心「重中之重」嘅居住問題，於是又着力於小修小補「過渡性房屋」政策；運房局早前稱已覓得足夠土地提供原先嘅承諾目標1.5萬個單位，預計將於2023年興建完成喎！

各位，「好打得」嘅林鄭自2017年上任後，主推由社福機構主導嘅「過渡性房屋」，截至2019年相關單位仍然不足1,000個，相對幾十萬個劏房戶可謂杯水車薪；林鄭遂於當年提出，將喺2020至2023年間提供一萬個過渡性房屋單位，後來又加碼至1.5萬個，之不過，又係口爽爽，含住粒糖，卻遲遲未見達標！

呢個政府向來講就無敵，做就無力！根據公屋聯會資料，今年第4季將有97個過渡性房屋單位竣工，至於2022年共有約4,890個有關單位，5,000個都冇；去到2023年達到近年高峰，亦不過有9,201個過渡性房屋單位竣工。講真，咁嘅進度點稱得「理想」吖？唔好忘記，一般而言，住戶只可喺過渡性房屋住兩至三年，之後未必輪候到公屋，一般家庭輪候時間冇6年你都咪旨意會上到樓，即係佢哋大有可能又要「過渡」回到環境惡劣嘅劏房！以首個組合社會房屋「南昌220」為例，其租約只有兩年，並將於明年8月屆滿，屆時租戶若未能上樓，意味佢哋又要蝸居劏房，試問情何以堪？

公屋聯會建議政府將過渡性房屋單位增加至3萬個，同時安置即將於過渡房屋屆滿嘅租戶。其實，政府若然有作為，本報大早又為政府覓得大把棕地又獻船灣淡水湖發展藍圖，政府若捋起衣袖努力建屋，已大庇香江劏房戶俱歡顏矣！一天光晒，基層「房事」暢通，生活輕鬆，怨氣頓消，祥瑞自來，想唔政通人和都難喇！