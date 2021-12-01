Omicron變種病毒的冒起，影響重大，防疫的工作必然受挫。一是現有疫苗作用下降，有待更有效的疫苗出現，疫苗競賽再度開始。二是在新有效疫苗面世之前，全球只能以疫苗以外的方法對付Omicron變種，中國的清零政策便顯然優勝於歐美的與疫共存。但在過渡期，Delta變種病毒與Omicron並存。現有的疫苗仍可防止Delta，可需要第三針的疫苗或定期（每半年）接種疫苗。Omicron變種能否在短時間裏替代Delta變種，還在未知之數。現有的疫苗還可使用，可卻不能作為與疫共存的基礎。

三是Omicron變種肆虐，打亂了全球疫苗與治疫藥物開發的過程與步驟。若Omicron變種變異程度巨大，防治的手段便要更變，或許有了現有的基礎，藥廠適應轉變的能力比以前優勝。Omicron的變異是另闢蹊徑，與Delta變異不同。Omicron變種還可進一步演化變異，全球藥物疫苗科研要與之作時間競賽，但新的疫苗、藥物要作大規模試驗，時間不可能縮短，在與病毒變異的競賽中便處於劣勢，形勢並不樂觀。

2022年可能還是疫情年，此起彼落。正如世界衞生組織所說，疫病無國界，防疫治疫只能全球合作。富國捨棄窮國，還是不可能阻止病毒在窮國裏演化變異，再輸往富國。由於美國等發達國家的自私自利，全球沒法協調一起防疫治疫，只能待疫情進一步惡化。美國為首的富國不能不與中俄和窮國一起合作。不過，Omicron變種冒起正打擊全球各國企圖作疫後復原的努力。全球還陷於疫情之中，即使中國清零可拒病毒於國門之外，也躲不了病毒在外變異，對華輸入的壓力。早一段時期疫情帶來全球經濟民生的打擊，恐怕會重複。且由於疫病對中下層人民打擊最大，社會矛盾已深，疫情繼續下去，中下層人民受苦更甚。尤其是個別本身便有深重結構矛盾的國家，在疫情削減全球生產與貿易下，危機會爆發，並可能連鎖啟動，形成區域性或更大的金融經濟危機。歐美等國現時反防疫限制的示威動亂，乃至美國的快閃劫掠，已是明顯預兆。

中國在政府正確政策治理下應無問題，香港受惠於中國因素，也可安然，卻需政府開倉濟貧。但全球動盪，中國不易自保。這或許中國要挺身而出帶領各國防疫抗疫，以至挽救瀕於危機的世界經濟，中國可怎樣做呢？