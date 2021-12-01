毛老太爺說過：「辦學習班是個好方法，許多問題可以得到解決」。所謂學習班就是思想教育班，通過學習相關文件和上面的要求，認識自身的問題和差距，通過批評和自我批評，提高認識，明辨是非，轉變思想，跟上形勢，輕裝上陣，這既有利於工作開展，又能挽救一些人不要在錯誤的道路上愈走愈遠，此乃解決人民內部矛盾的有效方法。它的特點是，既和風細雨、循循善誘，又有一定的政治壓力，一定的不轉變思想就要落後於形勢被「組織調整」的壓力。

許多年來，這套方法在中共內部很管用，在對「八大民主黨派」工作時很管用，在群眾工作中也很好用。那麼，在香港實施「一國兩制」，落實中央全面管治權，對某些領域進行改革、整頓時，是不是也可以用呢？事實上，香港回歸不僅是一個管治權力轉換工程，而且是「人心回歸」工程、思想轉換工程，因為香港社會特別是行政、立法、司法、教育、文化等領域，有相當一部分人是「不解」、「懷疑」、「反感」、「抗拒」香港管治權回歸中國的；更有甚者，組織反對力量，擬從他們的思想政治主張、世界觀顛覆「一國兩制」。

不過，迄今為止，朝廷對他們中的絕大多數的問題還是視為人民內部矛盾，只有極少數干犯國安法的人，成為敵對勢力、敵我矛盾，難以再用思想教育、思想轉變的方法化解矛盾。對此，朝廷在香港回歸後的社會各界辦過不少「國情班」，只是這種國情班的內容比較籠統、抽象，並無以解決某類思想問題為目標。

現在，中央若下決心解決諸如香港司法領域的改革問題，和牽扯到人員思想轉變問題，辦學習班不失是個方法。在學習班中讓他們了解國情、了解憲法、了解「一國兩制」、了解《基本法》、了解《國家安全法》，樹立國家意識，知道司法工作中準繩在哪裏。