江山易改，本性難移，黑暴分子不管走到哪裏，都改變不了暴戾兇狠的本質。日前有華人團體在倫敦唐人街舉行反歧視亞裔集會，本是表達自由人權而且很平和的活動，詎料有班從香港流亡當地的黑衣人士竟前來踩場，導致雙方爆發肢體衝突，驚動倫敦警方介入才告平息。「內鬥內行，外鬥外行」，黑暴分子出醜出到英國，真可謂丟人現眼。

華人團體舉行反歧視亞裔集會，是行使本身權益，合情合理合法，英國人沒有意見，有些白人更挺身支持，反而身為亞裔的黑暴分子肆意挑釁，可見他們是多麼愚昧、多麼蠻橫。

這班人在香港無法無天，橫行無忌，以「和你lunch」為名，到處破壞搗亂，逃到英國後依然如故，竟將這一套照搬過去。他們似乎忘記了，英國不是香港，不可能任由他們胡作非為；英國警察更不是香港警察，不可能罵不還口打不還手。他們繼續胡鬧下去，遲早會嘗到真正「警暴」的滋味，到時恐怕連二等公民也做不成。

早前有班香港移民在英國違法放煙花，被警方警告後拒絕合作，並以港式英語同警察理論，結果被鎖上手銬帶走，更被控擾亂公眾秩序同社會治安。有個香港家庭更狼狽，一家12口本想投奔英國做二等公民，因為在機場拍照和叫囂而被當地海關人員勸阻，引發激烈爭執，一家大小被關進黑房，第二天即被遣返香港，兩年內不得進入英國。

以上例子反映一個事實，有些黃絲在香港不可一世，動不動就投訴和抗議，從來沒有將法律和執法者放在眼裏。離開香港後，他們依然以為自己「大晒」。殊不知在外國人眼中，他們只是一群喪家之犬，說好聽點叫二等公民，說難聽點連難民也不如，憑甚麼如此囂張？