Omicron變種病毒掀起新一波疫情恐慌，全世界皆嚴陣以待，唯獨香港好整以暇。當香港成為全亞洲首個地區錄得輸入個案，林鄭政府不當一回事；當英國、新加坡等地對非洲多國實施禁飛令或禁止非公民入境，林鄭政府沒有反應；當俄羅斯、瑞士表明不歡迎港人入境，甚至連巴基斯坦都對港人下禁令，林鄭政府眉頭不皺一下；當以色列、日本相繼閉關鎖國，林鄭政府侃侃而談通關；現在連美國藥廠莫德納行政總裁都公開承認疫苗無效，林鄭政府仍然是不變應萬變，一味盲谷針，好嘢！

世衞組織警告，Omicron帶來的全球風險非常高，部分地區病例激增可能帶來嚴重後果，呼籲各國提高警惕。其實不用世衞呼籲，多國早已用行動自保，連閉關鎖國都斷然執行，可知這個變種病毒是如何駭人。饒是如此，日本「鎖國」依然阻止不了變種病毒入侵，昨日錄得首宗Omicron輸入個案，患者乃「鎖國」前一天入境，成為繼香港之後第二個出現病例的亞洲地區。

難得食衞局局長陳肇始仍然大安旨意，大噴廢話。一時說目前有關Omicron的資料不多，全世界科學家都未完全清楚變種病毒可能帶來的影響；一時又說如何應對需「考慮一籃子因素」，「留意別國疫情再應對」，一句到尾就是後知後覺，殺到埋身都唔願郁！香港會否重回去年疫情高峰期的風聲鶴唳，實在令人不敢樂觀。中港通關只欠臨門一腳，變種病毒又告重臨，儘管陳肇始仍然振振有詞說「看不到變種病毒會影響通關」，但全球聞Omicron而色變，加上內地尚未錄得Omicron個案，中央會否冒險與香港免檢疫通關自引「毒水」，想也想得到。好事多磨，莫過於此！