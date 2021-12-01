香港經濟發達、醫學昌明，但偏偏每年都有大批市民等看醫生、等入院、等做手術，等到身故都未等到。過往等到死的多為年老體弱或身患隱疾的長者，因遲遲未能入院診斷治理而喪命，但近期則有多宗已知是病重病危、已人在醫院的中年人，睇急症等上病房、等做檢測、等見醫生期間不幸身亡，情況完全不可接受。

55歲的中港司機黃先生，8月初在內地醫院驗出患上急性肝衰竭，因為對香港醫療制度有信心而決定返港求醫，在入境時已出示證明沒有感染新冠病毒。經救護車送到屯門醫院後，雖然院方已將他列作緊急個案，但還是官僚地要求他再做檢測，獨處隔離室內慢慢等待。結果等了接近7個小時後，因家人擅闖隔離室查看，才發現他經已與世長辭，返魂乏術。

政府近年先後推出了兩輪十年醫院發展計劃，合共動用逾4,000億元公帑，新建、擴建或重建多間公共醫院，令床位數目可望倍增。可惜香港缺乏的並非醫院、床位或醫療儀器等硬件，而是最缺合資格的醫生和護士，尤其是願意放棄在私人市場搵真銀、願意留在公營醫療系統服務基層病人的醫護人員。人手短缺導致部分新醫院，在落成啟用多年之後，仍遲遲未能全面投入服務及盡用所有病床，令許多病人小病等到變大病，大病等到上天堂。

要增加醫護人手，首選當然是加強本地培訓，但這個需要很長時間，追不上人口老化速度，而且兩間大學醫學院也面對教學人員不足問題，尤其是富經驗的專科醫生教授。

雪上加霜的是，不少本地醫護近年或被外國醫院高薪挖角、或因政治理由而移民海外，令公院人手更見緊張。不過，讓這些「黃醫黑護」離職離港也不一定是壞事，起碼不會動輒又發起罷工罷醫，置病人性命於不顧，一眾愛國愛港的市民和警員到公院求診也會比較安心。

政府近年曾多次提出開放香港的醫療市場，輸入更多海外醫護人員，但每次都遭到醫護界加反對派阻撓。好不容易等到立法會內的攬炒派全被踢走，順利通過修例放寬輸入非本地培訓醫生，又輪到政府歎慢板。有關草案通過已有個半月，至今連可獲香港認可的海外醫學資格名單都未定到，想來港行醫濟世的非本地培訓醫生，連申請都無門！政府還想有多少病人等到死？