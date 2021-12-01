英國倫敦唐人街日前上演黃絲黑暴自暴其醜的鬧劇，數十名黑衫黑褲人士以「和你lunch」名義，到倫敦華埠團體反歧視集會現場搗亂。像黃絲黑暴這種打着民主旗號，行霸凌、專制之實的流氓無賴，除非移民到外太空，否則地球沒有一日安寧。

黃絲黑暴終日擁抱西方白人大腳刷存在感，反中反共卻竟走入Chinatown，搬出西方白人飼主向其灌輸的那一套新疆和香港人權偽議題大講特講，向為東亞人士遭受種族暴力和仇恨犯罪表達擔憂的團體抬槓。黃絲黑暴是否應去唐寧街而不是唐人街呢？皆因英國首相約翰遜的發言人日前表示約翰遜不支持杯葛北京冬奧，黃絲黑暴要求人們正視新疆和香港人權議題，為啥不去首相官邸前，去跟約翰遜說說所謂的種族滅絕，新疆人口竟愈滅愈多；所謂的人權受壓，香港人如今卻不用因政見而被黑暴火燒、鐵渠蓋打頭，說不定由於例子太多，不止「和你lunch」，而是乾脆和你「英式早餐」All Day Breakfast。

黃絲黑暴從來就是頭腦簡單，若非為反而反，就是為玩而玩。這班人走進唐人街批評有親華組織嘗試用種族歧視轉移反華視線，以反新冷戰為借口宣傳及集會，試圖把追究疫情源頭責任扭曲成反華宣傳。這是對西方國家早有調查指出反華情緒之盛，視若無睹。約翰遜月前才說不希望因反華情緒而把所有中國投資拒之門外，反映反華情緒不止存在於民眾之間，政商界亦一樣瀰漫，黃絲黑暴又發雞盲。

西方憎惡華人可以有很多原因，已故菲臘親王嘲笑中國人矇豬眼，西方白人自以為是的優越主義是其一。黃絲黑暴不懂尊重，又不懂綿裏藏針英式幽默，大庭廣眾歇斯底里，表現出低文明，是其二。