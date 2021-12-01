新冠肺炎病毒又出現變種，最新的一款名為Omicron，正奔襲全球，各國嚴陣以待，股市天天尋底，一派山雨欲來風滿樓的模樣。世界正處多事之秋，但狂風可以掀翻小池塘，卻搗毀不了大海。東海龍王構築的殿宇富麗堂皇，層層無盡，固若金湯，他老人家請你安居於此，待你親如子姪，那是再好不過的事，是傻子的，才會不領情。

新變種病毒株的殺傷力不容小覷，但不是沒法防治，世界疫苗大廠如復必泰、科興等，都說在三數個月內，就可以研發出新疫苗對付變種病毒。然而，世界上不是人人都可以高枕無憂，現實是殘酷的，新出疫苗就如同現有的疫苗一樣，推出初期定必數量有限，不是有錢就能買到，只有強者才能穩穩當當地握在手中。

復必泰疫苗是中國公司參與投資的，科興則是地地道道的中國產品，數月後新疫苗問世，你認為誰能較先獲得？如果請你下注，香港與台灣兩地二擇其一，閣下會將注碼落在哪一方呢？

很多香港人身在福中不知福，咱們背靠祖國，就如同安居在東海龍宮一樣，不少風風雨雨都有人替你擋住，宮內有甚麼好東西，你更可以一同享用。還記得在今年初，新冠疫苗嚴重稀缺，台灣、南韓、澳洲甚至日本都在喊救命，更遑論是第三世界國家。獨獨香港不然，疫苗多得滿坑滿谷，水平次等的阿斯利康，我們固然一支不要，就連全球口碑最好的復必泰，政府亦曾因入貨過盛，而想將部分捐贈出去。

有大樹就是好遮蔭，如今新疫潮的衝擊又至，數月後應付變種病毒的疫苗，定然一劑難求，而香港人卻不必為此而憂。有阿爺這般體貼照顧，你若是還不滿足，真是余欲無言。