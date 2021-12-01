梁實秋《雅舍小品》一篇談「醫生」，每當看見香港醫療失誤，老朽就會想起佢舉嘅例子：有一個病人住醫院，一隻腳已經伸進了棺木！梁實秋還有一個說法，據說庸醫嘅藥方可以辟鬼，比鍾馗嘅像還靈，膽小的夜行人舉着一張藥方，就可以通行無阻，因為鬼中有不少生前吃過那樣藥方的虧的，死後還是望而生畏。

看官，能夠吃到庸醫嘅藥方，至少夜行時可以用來「嚇鬼」！可憐喺香港，老百姓連醫生嘅影都未望過，就咁等到一命嗚呼！呢，一名55歲中港司機8月因腹痛喺惠州及廣州求診，初步診斷為急性肝衰竭，匆忙回港並召救護車送院治理。豈料，屯門醫院急症室要求患者等待新冠病毒檢測結果，患者等足7粒鐘都不獲安排上病房，也冇人治理，直到家屬發現佢四肢僵硬、身體冰冷才揭發佢已離世！

負責跟進事件嘅社協幹事指病人失救死亡，反映屯門醫院急症室臨床管理流程出現連串問題，難逃疏忽照顧病人之責。有公立醫院急症科醫生都表示病人情況屬緊急，正常應每一小時入房巡一次，為病人量血壓及觀察進展，而非僅透過猶如閉路電視嘅遙距監察去照顧病人。大佬吖！依家係病人等咗7小時都安排唔到上房，期間病人被當「人形物體」丟埋一角，等到死都無人知！仲講乜鬼「每一小時巡房一次」吖！

屯門醫院就話當日有多名危殆及危急病人需要搶救，呢個係令病人等到死都冇人知嘅理由嗎？正如急症科醫生都話，理應接駁維生指數監察儀器，一旦病人有異常可即時得知其情況！「視病猶親」喺當今醫療體系恐怕已經不存在，醫護當你係「人」就不至於此，仲話當你猶如「親人」！加上醫管局管理不善，人手又長期流失，惡性循環，各位，想攞張「辟鬼」藥方都難吖！