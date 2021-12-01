香港要滅貧成功，除了要有大禹治水、「三過家門而不入」的無私和決心；除了要有愚公移山的不怕困難和堅定不移，久久為功的不懈努力奮鬥、戰鬥意志，還要有科學的調查研究精神和手段，否則便會「瞎子摸象」，決心愈大，走歪路也愈多。

我國偉人毛澤東便為世人作了最好的示範，他為解決中國革命的問題，經過深入調研寫了《中國社會各階級的分析》，他為解決農民問題，寫了《湖南農民運動考查報告》。毛澤東的金句：「沒有調查研究，就沒有發言權。」真是古今中外、放之四海而皆準的真理。

那麼我們便要問特區政府，有認真地就香港的劏房問題進行調查研究嗎？除了政府定期人口普查的統計，和近年不完整的部分市區劏房數字的政府或民間團體的統計外，運房局、勞福局等相關政府部門有做過深入的分析研究嗎？有在深入分析研究的基礎上，制訂過各種解決方案的比較及諮詢嗎？答案早已寫在牆上。試問沒深入調查研究及分析，又怎能抓住解決問題的鑰匙和方法？

例如劏房居民，住劏房的原因便有多種多樣：因租不起獨立單位？因不合資格申請公屋？因公屋分配延遲？各種原因，住劏房的家庭類型、家庭人口、年齡職業、收入開支、學歷、居港時間、居住經歷等等，及其數字分布如何？沒調查分析，又怎能對症下藥解決民困？

要解決劏房的畸形貧富差距現象，不能一本「通書」，必須認真地調查研究，對症施藥，扶真貧，才能藥到病除。可是，特區政府無剷除劏房的意志、無改革不合理政策的決心、無劫富濟貧的勇氣。拖過4、5年任期，又是新一屆，嗚呼！