港府積極推動兩地通關事宜，偏偏人算不如天算，非洲超級變種病毒爆發，奉行「與病毒共存」的西方國家自危，紛紛恢復口罩令，甚至再次封鎖邊境，而接種比率相對低的東南亞地區就更加閉翳。疫情沒完沒了，港府仍將精力放在爭取通關事宜上，欲速不達，只怕枉費心機，倒不如把握時間嚴防外來輸入個案及社區擴散，在源頭上做好工夫，並設法加強推動內部需求，力保民生，以抗衡外部波動，打好這場抗疫持久戰！

新一波變種病毒Omicron起始於南非，香港錄得外來輸入個案成亞洲首例。可至今港府仍無意大幅收緊入境限制，放軟手腳等運到。所謂「一之為甚，豈可再乎？」港府切莫再重蹈覆轍，重演前幾波疫情因把關粗疏，致由外來輸入個案引爆本地疫情，否則人禍更甚於天災矣。

事實上，此時勉強恢復兩地通關，最怕是將病毒傳播延禍內地經濟。更需要港府設法加強防疫，守好龍門；其次是加大力度推動內部需求，加快各項基建，充分發揮政府的角色，以更積極的財政政策來支持市道，拉動投資和消費，務必要在外圍又再風雨飄搖之時，做好本地經濟的保底工作。

近期環球金融市場出現極端波動，避險資金湧往美元、油價急挫、股市暴跌，預示全球經濟復甦有斷纜之虞。香港屬外向型經濟，極受外圍波動影響，兩地通關好大機會又再拖延，港府能力所及的，就是從內部保經濟民生入手。

香港土地及房屋短缺，檢討土地開發的審批進度，加快整個批地建屋流程，是創造就業，拉動本地經濟之途。其次是加大財政政策力度，支持核心產業抗逆，並加快推動創新科技發展，充分利用互聯網經濟能打破地域界限和防疫封鎖限制的優勢，為傳統經濟增長失速補位。

歷次股市大冧，樓市難免緊隨其後，主要是投資氣氛轉差，資金外流，而股市急挫，一般預示經濟遇冷，市民負擔能力及入市信心降，壓抑置業需求，從而為樓市添壓。真的來個股樓雙殺，香港經濟只怕已無險可守。此前港府宜把握時機善用財政儲備，全方位為基本民生強化護城牆，加強市民安度逆境的信心。就如過去香港人每年外遊或商務旅遊花費龐大，如今都要被迫留港，民間變相積存了一股消費力。港府宜聯同業界研究優化本地旅遊消閒配套，創建消閒娛樂新主題，善用民間這股消費潛力，挺住內部需求。

全球新一波疫情來勢洶洶，香港最重要是守住本地不爆發疫情的底線，那不用強制窒礙出行，百姓安心消費、企業反可趁樓市調整擴充業務，帶動就業，加上政府提速推動建屋和基建，冀助港人捱過疫情，免得通關不成，經濟一籌莫展，內外衝擊下苦陷衰退，則年關難過，今年不知如何過！