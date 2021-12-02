正論：年近歲晚走私熾　變陣帶貨禁不絕

道高一尺，魔高一丈。中港走私並未隨着封關而減少，反而愈演愈烈，走私集團變陣出擊，由過去靠水貨客「螞蟻搬家」帶貨變成以海上走私為主，而且趨於網絡化、集團化。有走私集團架設網店，如「點心紙」般列出貨物圖片及價錢，收「柯打」後安排採購、包裝、運輸等一條龍服務，明目張膽，令人咋舌。

眾所周知，內地關稅重，貨品款式亦不如香港多樣化，而且假劣毒貨防不勝防，「香港」兩個字對內地消費者始終是信心保證。正是覷準這一心理，「代購」多如雨後春筍，特別是中港封關後出行不易，網上代購更是蔚然成風。其中一個代購網店，標榜「正品港貨代購」、「親自赴港」、「100%正品、假一賠十」，專賣奶粉、母嬰用品、藥品、化妝品等。貨品價錢以人民幣標示，顧客只需要掃描QR Code直接聯絡網店職員落單及安排寄貨，便可安坐家中收到貨品。

當然，快捷方便需以金錢換取。例如一款「荷蘭製造進口港版」奶粉，網店索價314元人民幣（約384港元），本港坊間只售約300元，即每罐差價達84元；又如一款售價約900元的參茸海味禮盒裝，網店索價約1,200元人民幣（約1,470港元），差價達逾500元，利潤驚人。顯而易見，這些貨品都不是循正途入境內地，而是走私貨。事實上，海關近期破獲的走私案，涉案金額往往上億元，最大一宗甚至達12億元，足見走私猖獗。

事實擺在眼前，走私集團發展愈來愈有規模，既有網店招客，背後又有黑幫從事海上走私。儘管發生水警高級督察林婉儀墮海殉職慘劇後，警方及海關加強打擊海上走私，亦與內地部門緊密合作，但還是那句老話，賠本生意無人做，殺頭生意有人做。正正因為有利可圖，走私集團不可能放棄這塊肥肉。執法部門人手有限，私梟則膽正命平，單靠恒常打擊或運動式執法，始終不是治本之道。

正如本報多次指出，本港走私罰則相對輕微，例如走私香煙等應課稅品，最高僅罰款100萬元及監禁兩年；即使引用《進出口條例》第18條，即輸入或輸出未列艙單貨物，最高也是罰款200萬元及監禁7年，對比走私所獲利潤，如此罰則顯然欠缺阻嚇力。何況被捕者多是「蝦兵蟹將」，並非主腦級人物，以致走私活動春風吹又生。明乎此，罰則必須大大提高，法庭判刑更需配合，務求罰到驚、罰到喊。警方更要雷厲掃黑，截斷走私集團和黑幫的運作鏈，必要時將冷血私梟移交內地法辦。當走私被逮會被判監十年八載甚至在內地坐牢，願意賣命的人必會有所減少。

隨着內地自貿區愈開愈多，反映內地亦明白不開放市場、減輕賦稅、提升商品品質，到頭來只會肥了走私集團。然而改革需要時間，本來中港通關在即，恢復兩地正常交流，走私活動有望減少，無奈人算不如天算，Omicron變種病毒橫空出世，令通關好事多磨。聖誕新年將至，走私活動肯定有增無減，當局必須加強應對。