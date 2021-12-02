世界視線：新型戰機巡台海　第一島鏈危危乎

美國眾議員前腳剛走，立陶宛國會議員隨即於周日訪問台灣。同日，解放軍27架軍機進入台灣防空識別區，包括首度登場的運油20空中加油機。隨着運油20成為解放軍台海戰備警巡一員，令本來較安全的台灣東部承受壓力。而且，運油20的出現，代表解放軍擁有遠征型空軍，美國及日本的第一島鏈封鎖將岌岌可危。

以往台灣東部機場、港口是台軍兵力分散部署及轉場的地點，戰時作保存有生力量之用。但運油20的出現，代表解放軍軍機可在空中加油支援，威脅台軍側背，勢增加台軍東部防守壓力並改變兵力保存計劃。台海戰爭其中一個場景是解放軍兵分兩路，一路由台海以南巴士海峽向北攻擊，一路從台海以北宮古海峽向南推進，南北夾擊奪制海制空權，運油20則是解放軍作戰成敗的關鍵。

運油20由運20運輸機改裝而成，載燃油量約60至65噸，較轟油6及伊爾76的載油量為多。解放軍空軍戰機過往受航程限制，無法伴隨轟6K轟炸機深入台灣東南空域。如今運油20不但解決解放軍空中加油能力不足問題，更可增加戰機掛彈量、滯空時間及延伸航程，為轟炸機、預警機及電子偵察機護航，不但可展開打擊台灣東部的任務，滿足在第一島鏈內外作戰的需求，亦可執行針對美軍的「反介入/區域拒止」。

為了突破第一島鏈封鎖，解放軍海空軍近年多次舉行遠海長航訓練，航線不斷延伸，運油20有助擴大解放軍軍機在西太平洋的飛行範圍。日後將實施完整繞台演習，進一步把台海內海化，航空母艦更可能常態在台灣東部巡航。可以預見，在運油20支援下，解放軍軍機繞台次數將不斷增加，讓台軍陷入消耗戰困境。

隨着台灣問題國際化，解放軍海空軍繞台的武力威嚇不斷升級，運油20適時亮相便是針對立陶宛國會議員訪台，目的不止針對台灣，更向美、日表明不要輕易試探或觸碰中國的底線，防止美日同盟介入台海問題。雖然解放軍空中加油機隊現時規模與美軍相比，是小巫見大巫，但假以時日，相信會並駕齊驅，甚至後來居上亦不足為奇，不妨拭目以待。