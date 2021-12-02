產評：與華脫鈎代價大　美國難予取予求

中美兩國元首視像通話後，兩國關係未見改善，拜登政府更列12家中企為涉軍黑名單。既然來者不善，中國自然不用留餘地，最新有消息指當局擬禁止科企透過離岸公司赴海外上市，雖然官方稱不屬實，但沒有詳述。所謂「空穴來風」，或許是只准企業來港掛牌，禁赴其他海外地區，擺明截斷美國的新股市場財路。美國是要損人害己推動中美脫鈎，就不可能妄想對華予取予求！

論及中美科技戰，晶片是主軸。美國過去曾是晶片生產的全球領導者，惟在經濟一體化下，過去一段長時間偏重設計研發，生產則外判予海外市場，變成目前美國的晶片自產僅佔全球12%，最先進晶片的佔比更為零。鑑於美國已訂立目標，在2030年實現電動車佔新車銷量比例五成，而由於每部電動車至少要2,000顆晶片，此前就得全力提高本土產量，否則難以與華爭奪全球電動車產業主導權。故如今美國一方面將中國供應排除於美國產業鏈之外，否決美企在華設立新晶片廠，又提出《美國創新和競爭法案》，當中有520億美元正擬用於美國本土晶片生產補貼，圖力挽狂瀾。

可中國不怯於美霸，中企一方面囤積晶片以應對美國的出口禁令，另方面則提速在不同領域加強自足，且手持科技戰王牌，坐擁絕大部分稀土產量，美國八成稀土就來自中國，一旦中國以牙還牙斷供，美國的高科技產業鏈必迎來災難。故這場科技戰是各具優勢，中美難分勝負。

今年二月，美國商會曾指出，若中美全面脫鈎，最壞情況是美國的飛機航空業將損失380億至510億美元的年度銷售收入，以及16萬至22萬個工作崗位；半導體業將損失銷售收入830億美元和12.4萬個職位。此外，美國變相要將在中國市場的地位拱手讓予競爭對手，這足以令美國的國內生產總值（GDP）流失5,000億美元。可見，若拜登政府堅持走歪路，吃虧的只是美國自身而已。

故見美國採取與盟友一起抗華的戰略，目的是確保美霸享受不到、亦不欲他人得到的利益，也好讓脫鈎成本降至最低。可美霸的本質路人皆見，所謂的「盟友」是否願棄在華利益實乃疑問。

美國的如意算盤是既讓美企繼續賺大錢，又要遏制中國崛起，不容霸權受挑戰，然而今時今日的中國會吃這一套嗎？明乎此，就要有心理準備，中美這場國運之爭會持續，更恐演變為雙方互相撤資，最終難以迴避一場實戰作決。中國得不畏戰亦不怕戰，做好與美全面脫鈎甚至全面開戰的準備，才有望贏得應有的尊重和發展權利。