功夫茶：老是深夜才發稿　這個政府真離譜

鬼鬼祟祟偷番薯，有啲嘢唔見得光，就要選喺深夜先做！各位，總之，要深夜先做嘅，通常令人聯想到啲衰嘢，包括午夜凶鈴、午夜偷情、古時給高官夜半送黃金嘅故事！所以話「天知地知，你知我知，點可以話冇人知」呢？

嗱！政府又唔係偷番薯，就算係月黑風高殺人夜，都係殺野豬啫！偏偏呢個政府好似百鬼夜行，愈來愈鍾意喺深夜發稿。今趟南非發現新變種病毒株Omicron來勢洶洶，加上香港喺亞洲首見病例，傳媒重視，必矣！惟在專家敦促政府禁止非洲航班入境後，港府依然好似吞咗幾擔豬油，冇反應！傳媒遂以此質疑港府，詎料庸官深夜發稿成常態，強制檢測公告刊憲、收緊檢疫要求等，經常喺晚上10點後先出稿交代。

近日Omicron新冠變種病毒全城關注，港府兩次喺深夜發稿收緊地區登機及檢疫要求，例如11月29日深夜11時34分發稿，30日凌晨零時起指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，從上述地區來港嘅非香港居民不准入境，並對相關抵港人士實施最嚴格嘅檢疫要求；與實施時間相距不足半小時，傳媒點跟進？有學者批評，咁搞法明顯損害「第四權」，削弱傳媒監察嘅天職。

阿哥，防疫啫，光明正大，事關人命！咁拖拖拉拉可以錯得好離譜，做法不智。你睇日本一證實從納米比亞抵達成田機場嘅一名日本男子感染Omicron，立刻宣布再次鎖國禁止外國人入境。港產官僚卻猶抱琵琶半遮面，大佬吖，家陣叫你學昭君出塞咩？有高人就話喇，閻王要你三更死，呢個政府做嘢向來口水多，無尿屙！唔等到深夜三點半先公布，已經對港人好好喇！呢則揶揄真係笑中有淚！

嗱！有心水清嘅論者更指出，由前朝政府迴避醜聞專選深夜發稿，避過翌日傳媒大字標題廣告天下；林鄭繼而發揚光大，有大鑊嘢又係鍾意月黑風高先發出新聞稿，務求過咗報紙截稿時間，翌日唔使畀套紅大字標題炮轟到手足無措。功夫茶記憶所及，好似警方拉錯智障男表示抱歉、港鐵沙中綫偷工減料醜聞爆個如煙花璀璨，庸官更係屢屢鬼鬼祟祟，唔到月落烏啼都唔肯發稿！

呢嗱！依家呢個非洲變種病毒株，世衞呼籲各國提高警惕，更擔心其傳染性強，專家又話呢隻嘢更有能力逃避現設嘅免疫保護！各國政府無不嚴陣以待，講真，政府應第一時間向媒體公布，畀市民加強留意知所防範，「斬腳趾避沙蟲」只會欲蓋彌彰，水未退都見到你哋冇底底出醜喇！防疫唔務實，盞害死香港人通關無望！