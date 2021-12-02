澳門剛有一個案件，涉及被控訴者利用澳門賭場在內地招攬開賭。內地亦以相類罪名通緝被控訴者。因被控訴者在澳門博彩業的地位，澳門博彩業上市公司的股價在香港亦因應下跌。

涉案的是澳門賭場的貴賓廳業務，這是澳門博彩業的主要收益項目，投注額巨大。但不屬大眾博彩，而是少數人的賭博。由於貴賓廳的主顧多是內地居民，錢銀交易可能便要有跨境匯款的需要。內地實行外匯管制，即使近年開放很多，但巨額資金匯出匯入沒有正當貿易或投資理由，單只是在賭場勝負，便不會被容許跨境轉移。但是，澳門賭場的貴賓廳業務長年累月進行，涉及的金額龐大，若不是合法匯出內地（賺的可借澳門的自由港政策留在港澳或轉移外地），便是非法行為。澳門可以不管，內地政府怎可放任不理呢？非法匯出資金，可能有洗錢嫌疑，來源也值得查究，是否有挪移資金、虧空公款？即使是屬私人財富，其中有否瞞稅逃稅？但無論如何，即使資金來源無可疑之處，也是違反外匯管理，事屬犯法，不能縱容不管。

據說，澳門這些貴賓廳設有閉路電視，參與者屬內地官員身份，便會加以逮捕，逃避不了。但若真有這樣設施，有關部門當可掌握參與者的身份，以內地的體制，應可清楚地查探出其有否涉及巨額資金非法出境，並可進一步追查其資金的合法性。或許業者可用許多迂迴間接的方法匯出資金，若內地政府願意追查，相信不難做到。可是這樣的業務與資金運轉多年沒有被追查檢控，背後可有其他因素？今次的案件，連同內地打擊境內開賭，中央正在徹查，非法的現象相信便不可能再延續下去。

內地政府的政策，相信並不是針對澳門，而是遍及在毗鄰的周邊國家開放賭場引致的問題。不過，澳門靠博彩業，博彩業主力是貴賓廳，若內地政府切實打擊因賭而非法匯款境外，則對澳門的影響不小。不過，這應該符合中央政府對澳門發展的要求，以產業多元化來減少對博彩業的依賴。橫琴方案是希望澳門借珠海之力，開拓產業空間，變中國的賭城為創新產業和金融發展之地。此中應有重大深意，或許這會是澳門認真大步發展的起端。就如中央政府對香港寄有願望，對澳門亦同樣有厚望，以擺脫殖民地時代的博彩業遺緒。