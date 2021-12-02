香港公務員事務局局長聶德權，日前與這3年新入職的政務主任（AO）會面，告訴他們任何反中國、反特區政府的言行在政府內部都是不能接受的。這大概是香港回歸以來，首位公務員事務局局長對AO作出這樣的訓令，在場的86位政務主任不知是否聽得入耳上心？他們的「前輩們」可是從來沒有這樣洗耳恭聽的。

然而，香港已進入大變局，政務官有這樣的開始乃必須的。聶德權說，政務主任是政府管治團隊的骨幹，需清楚明白香港是中國不可分離的部分，「一國兩制」的根本是「一國」，國家是中華人民共和國，國家的執政黨是中國共產黨。聶德權還現身說法，憶述自己讀大學時正值中英就香港前途問題進行談判，是「認中關社」的年代，而最近3年加入政府的政務主任，大抵都在香港回歸祖國後才出生，雖然大家背景不同，但相信共通點都是關心香港、關懷祖國、擁有服務市民的心志。

由聶局長講述這段「認中關社」的歷史是有些尷尬的。在那個時候，不要說千軍萬馬、一根獨木橋考入港英政府政務主任了，就算加入任何一個職系的公務員，都不會有甚麼「認中關社」，他們的效忠對象只能是英女王和港英政府，當局不會讓他們認中國是「祖國」的，他們在「政府內部」高談闊論「反對中國」是常見的，是可以表態「反對中國收回香港」的，惟不能反對的是港英政府、是英女王也。

回歸後，換了國旗、國徽，摘掉了英女王像，本應換了效忠對象，然而對效忠中華人民共和國、香港特別行政區，從上到下都黑不提、白不提，當無事發生一樣。據說這樣才有利於「平穩過渡，政權順利交接」、有利於「穩定人心」、有利於「港人治港、高度自治」。都說回歸後香江府衙有人是「身在漢營心在英」，其實在香江衙門裏辦差，有人是連「身在漢營」的感覺也沒有的。敢問聶局長，你是啥時候才真的驚覺時代變了、效忠變了，要「關懷祖國」的呢？