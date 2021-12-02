西方輿論往往邏輯混亂，自相矛盾，面對新冠肺炎疫情更是經常自打嘴巴，醜態百出。他們剛剛批評中國的清零政策過於嚴苛，聲稱將會遭到世界孤立，但當發現新變種病毒Omicron後，他們立即如臨大敵，紛紛閉關鎖國，比中國的清零政策更加嚴苛。最搞笑的是，去年武漢爆發疫情後採取封城措施，西方指摘中國政府違反人權，後來他們自己不僅封城，而且鎖國，這不是很諷刺嗎？

正如非洲官員指出，西方國家必須為新變種病毒的出現負責，因為他們囤積疫苗，才導致世界未能公平、緊急和迅速地接種疫苗。在此之前，世界衞生組織也曾多次批評西方疫苗出口管制計劃，要求公平分配疫苗，否則隨時爆發人道主義災難，最終禍及全球。奈何言者諄諄，聽者藐藐，西方社會自私自利的本質，注定他們不可能與其他國家公平分享疫苗，也注定疫情勢必沒完沒了。

當今世界一損俱損，一榮俱榮，西方國家囤積疫苗，不但無法獨善其身，反而因為病毒在世界各地不斷變種，西方國家也無法幸免。美國疫苗夠多了吧？但其感染病例和死亡數字卻一直居於全球首位，證明人的因素第一，囤積疫苗根本無濟於事。可惜他們至今未能吸取教訓，始終不願承認抗疫政策失敗，而是一味甩鍋，更以「與病毒共存」為名，徹底放棄防疫責任。直至爆發新變種病毒Omicron，他們又不得不走回頭路，企圖以閉關鎖國將病毒拒於門外，其慌亂無章可見一斑。

事實證明，中國堅持清零政策是必須的、正確的，西方國家基於意識形態偏見，刻意抹黑中國，恰恰反映本身不負責。所以說，這場世紀疫症既是試金石，也是照妖鏡，既試出中國體制的優越性，也照出西方社會的自私醜陋。