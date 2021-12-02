變種新冠病毒Omicron來勢洶洶，本報冠名「兇而狂」不可謂不貼切。其突變多得異乎尋常，對疫苗的抵抗力比Delta強，一旦大面積擴散，後果不堪設想。很可惜，目前全球大部分國家及地區已出現病例，而且不斷蔓延，香港至今也有4宗確診，證明人類總要重複犯錯，即使抗疫近兩年，依然對病毒掉以輕心。

新型變種病毒之所以迅速擴散，一來同「發源地」非洲南部疫苗接種率低、防疫意識差有關，但歐美「與病毒共存」政策，則肯定更進一步助長變種病毒橫行。事實上，歐美對Delta肆虐已經沒轍，隨着各國政府放棄嚴格防疫，大部分地方的疫情都大幅反彈，令新冠病毒一直無法遏止。現在又有Omicron來襲，洋人視自由為頭等大事，無人願為防疫而犧牲個人利益，可以預見Omicron只會令歐美形勢更趨惡化，不論人命損失抑或經濟打擊都必然非常巨大。美股近日連連插水，足以說明一切。

反觀中國堅持嚴防死守，有一宗確診都大規模封區強檢，絕無因為西方國家施壓而改變清零政策，結果不僅人命損失最少，經濟亦已早早復甦，而且至今未有錄得Omicron確診個案。可以毫不誇張地說，疫情本來已令世人見識到中國體制的韌性，Omicron來襲，歐美雪上加霜，更凸顯中國體制的優越性，清零政策絕對正確。

香港有些專家直到今日仍堅持要與病毒共存，心心念念就是如何提高疫苗接種率，好讓早日與歐美通關，讓病毒流出流入，以為這樣就能達致群體免疫，卻不理所謂群體免疫的過程中，與病毒共存會令多少老弱傷殘死亡。筆者寧願犧牲些少個人自由，暫時不通關，也不想惶惶不可終日，與病毒活在同一空間。