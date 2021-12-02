首先在南非發現的變種新冠病毒Omicron，不但傳播能力高於一般或Delta變種病毒，更有可能令部分現有的新冠疫苗失效，多國隨即重新實施鎖國封城政策，嚴防新型變種病毒入侵擴散。

不過，正如南非當局指出，該國只是因為醫學科技較為先進，而首先分析出Omicron的變種基因，不代表傳播是由該國開始，反對各國針對南非實施封鎖。從多個國家和地區，包括香港在內，都紛紛發現變種病例推測，Omicron可能在較早時候，已從非洲南部某處開始擴散到全球各地，令變種危機一觸即發，到現在才鎖國封城可能已經太遲。

事實上，多個奉行「與病毒共存」的國家及地區，尤其是歐洲大陸與俄羅斯，早於Omicron出現之前，已被Delta變種病毒迅速攻陷，單日感染及死亡人數再創新高，本來已經計劃重新封城或押後原定的放寬社交距離措施。現在再有Omicron殺到，各國更加陣腳大亂，各地股市紛紛下跌，經濟復甦遙遙無期，國民生活大受影響，部分地區更因而爆發大規模的反封城、反打針示威騷亂。

上述發展說明，所謂的「與病毒共存」政策，實際上是有關國家的政府對疫情束手無策，乾脆對病毒舉白旗投降，任由其殺害國民並不斷傳播變種。各國原本想藉「與病毒共存」換取經濟加快復甦，讓國民可盡快重過正常生活，但內地專家鍾南山早已警告，各國因疫情反彈及病毒變種而令防疫政策時收時放、時鬆時緊，所造成的經濟損失與社會影響更為巨大。

近日公布的多項經濟及就業數據都證明，香港跟隨內地實施「清零」政策，才是真正有效的「與病毒共存」之道，既能保障市民健康，應付變化不斷的病毒與疫情，也更能捍護得來不易的經濟復甦勢頭。香港亦只有堅持「清零」，才有望爭取到內地當局信任，盡快恢復通關，重新打通兩地的經濟活動和人民往來。

要達致這個目標，「港康碼」、強制「安心出行」以至某程度的強迫性疫苗接種，絕對是必不可少。對於沒有或不懂得使用智能手機的長者、露宿者及視障人士，對於確實因健康理由而無法接種疫苗的少數市民，政府有需要提出解決辦法或提供有限度的豁免，但對純粹因政治理由或擔憂會出現私隱問題的「黃人」，就由得他們留在家中叫外賣好了。