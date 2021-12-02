教育局局長楊潤雄日前大談社會出現種種歪風，令一些年輕人耽於逸樂，或誤信失實資訊而走上歪路，加上近來出現的「躺平主義」，他謂感到痛心及憂慮。然而，作為掌管教育的高層官員，楊局長不止一次示範躺平，這叫社會如何相信有人真會因年輕人躺平而心痛呢？

按照楊局長指出，躺平主義是一種「消極的人生心態」，「容易令人委靡不振，長遠會窒礙社會的進步」。可是前年黑暴，大批「黃師」涉及專業失德，當中有人發表仇中仇警言論，有人帶領學生上街堵路，令莘莘學子淪為罪惡的扯線公仔，約4,000名學生被捕。教育官員未有及時撥亂反正，反而採取「消極的人生心態」，對失德教師放軟手腳，令黑暴歪風在學生之間蔓延，令文明守法社會變得「委靡不振」，「長遠會窒礙社會的進步」。楊局長鸚鵡學舌大講躺平主義前，應先捫心自問有否三省吾身。

楊局長說要「扶持學生建立正向思維」，但連他有沒有這種思維也值得商榷。眾所周知，他將子女送到國際學校就讀，直言香港教育制度「複雜」。一個掌管教育局的最高主事人也怕難怕複雜，下屬多一事不如不做事也可以想見了。年輕人遇到困難消極退縮，只不過是從大人的身教中得到啟發。

港產官僚根本不懂何謂躺平，只是趕時髦地人云亦云，寫網誌刷存在感。如果他們知道這個盛行於內地繼而南下的潮語，講的其實是升斗小民因職業、住屋等生活壓力而變得絕望，遂以得過且過的方式苟活，港官是絕對沒有理由人說他又說的。皆因香港的教育、房屋、醫療、福利、衞生等盡皆乏善可陳，小市民都想如楊局長般月袋高薪、好福利，閒來無事寫網誌呃Like，可惜生活重擔不容許韭菜們有這等閒情逸致，他們面皮也很薄。