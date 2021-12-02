近年，中國外交部發言人改變了風格，應付西方國家的無理刁難，對答內容不再是質木無文、規規矩矩，有時更是詞鋒犀利，一下子就打到點子上去。

北京快將舉辦新一屆冬季奧運會，列強偏在此時生事，以中國人權問題大做文章。他們沒膽量全面杯葛北京冬奧，卻想出新點子，說要作出外交抵制，拒絕派官員出席開幕禮。外交部發言人華春瑩聞訊，也不十分跟他們爭辯，只是在社交網絡平台上，輕描淡寫地問道：說要杯葛北京冬奧的政客，他們有收到邀請函嗎？

簡簡單單的一個問題，效果卻是妙到毫巔，讓好事者無言以對。近年中西方關係緊張，大家都想佔據上風，但幾個回合下來，誰處於有利位置，誰吃了虧，乃昭昭明甚，騙不了人。美國總統拜登已多次開腔，亟欲與中國國家主席習近平當面會談，以求改善雙方關係。白宮主人雖然求之再三，至今仍是不得要領。

澳洲的實力遠遜於美國，偏偏不知好歹，主動挑釁中國，如今把事情弄糟了，不好收拾，該國官員便多番嘗試與中方對話，據說我國官員，就連澳方的電話也拒絕接聽，更遑論請他們來華會面了。

以此觀之，外國政要想來華商談者不少，但是大多不能如願，強如白宮主人也是如此，何況是其他人？不是你說想到中國來就能來，還得看我們是否想跟你見面。很多西方政客既是自作多情，也在自抬身價，一味沒口子的跟人說，他們會拒絕來華出席冬奧開幕禮，此舉未免讓人笑掉大牙。

俄羅斯總統普京是中國真正的朋友，他就收到冬奧開幕禮的邀請函。至於那些試圖自欺欺人的西方政客，還是先到自己家的郵箱看看才說話吧。