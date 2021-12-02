新變種病毒Omicron來勢兇猛如虎，歐美陸續失守，日本亦繼香港之後成為亞洲第二個出現病例嘅地區。之不過，日本證實從非洲納米比亞抵達成田國際機場嘅一名男子受到感染，當地反應迅速，再次「鎖國」禁止外國人入境，暫實施一個月。

西班牙、瑞典及法國嘅印度洋海外屬地留尼汪島分別發現首宗病例。Omicron可能已經喺社區散播，甚至或早已登陸歐洲。荷蘭已發現十多宗個案，可能已在社區爆發；澳洲日前已證實第6宗輸入個案。看來，確診Omicron嘅國家必定陸續有來，隨之而來的就是各國收緊入境令，甚至如以色列嘅「鎖國」，虎年運程，唔使問都知：苦也！

最攞命就係疫苗殺毒無效！美國藥廠莫德納便稱，疫苗對付Omicron嘅效能要等待數據才知道效果降低程度；美國再生元製藥引用分析，承認旗下抗體雞尾酒療法及同類藥物對付Omicron嘅效用減少；美國藥廠輝瑞料要約2至3周後才可證實旗下疫苗是否對新毒株起作用；其他大藥廠無不趕住為此調整疫苗配方！

老朽希望唔好爆完一隻變種病毒又有另一隻，若然，咁就真係不必急於打針，蓋以有涯之年追無涯之針，殆矣！何況老朽體衰有「三高」，呢個年紀，如何如夸父追日去補針追針？要養生冀多享受兩年讀寫生涯，還是要學烏龜法，即係「得縮頭時且縮頭」，唔去飲茶睇戲，惟有細數落花，緩尋芳草！各位老友記，學做孤獨老人，老朽準備好喇，你哋呢？

香港庸官抗疫無能，一味折磨市民，老人家、失明人士、殘障者已被「安心出行」折磨到了無生趣。老朽已在村裏覓得一小塊田，當回到古代，即係日出而作，日入而息，耕田而食，帝力於我何有哉！