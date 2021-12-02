1942年河南旱災，災民流離失所，當時陪都重慶的報章曾以《看重慶，念中原》，哀百姓之不幸，批官僚之無良。今年，河南人流了不少淚水。7月洪災，河南死了300多人，其中大部分在省會鄭州。天災可怕，人禍可恨，暴雨前氣象部門連發5次預警，而當局置若罔聞，遲遲未採取應對措施，地鐵、隧道、公交照常開行，結果僅地鐵中便溺亡十幾人。距離當年河南旱災已過去近80年，而鄭州作為一座千萬人口的全國九大中心城市之一，社會治理水平仍如此之低，怎能不令人再「念中原」。這背後的痼疾，就是基層官僚系統運轉鏈條冗長，尸位素餐，遇事推諉扯皮，故人禍更甚於天災。

最近，河南又有兩次流淚，震動全國，引發公憤。一是河南安陽狗咬人事件，當地市場監管綜合行政執法支隊的專員王新剛，一位科級九品芝麻官，兩條惡犬咬傷年近八旬老太，監控鏡頭拍攝證據確鑿，卻拒不道歉。在河南電視台連續9期報道後，依然囂張跋扈，反而派人圍堵威脅省級電視台記者。女記者身心俱疲，聲淚俱下。

另一件事是封丘縣中學學生集體中毒，食用的「營養餐」由官方指定的公司配送。涉事學校校長哽咽痛哭，無奈地表示：送餐公司出現問題，但因為是教育部確定的，想換也換不動。

淚水的背後，暴露的都是當地官場那種官官相護、蠻橫傲慢的污濁生態。他們通過人情圈子、關係網絡，盤根錯節地結成了利益群體，鐵幕硬牆牢不可破，掩蓋真相，吞噬正義，扼殺民聲，借助公權力，肆無忌憚地輾壓百姓的尊嚴。

安陽狗咬人之事，在省級電視台多次介入後，當地公安、紀檢、市場監管、社區管理等部門集體空轉，拖延推搪。這就如雲南孫小果案件，打通了所有環節。哪怕其中有一個崗位能為百姓說句話，惡人都不至於如此囂張。然而慘淡的現實就是，全部環節淪陷失守。更何況，內地記者都有官方身份，王新剛都敢無法無天若此，其對待普通百姓，更可想而知了。封丘是河南的一個縣，其鄉鎮中學午餐配送，卻指定了一家在北京郊區註冊的批發機械設備的公司來負責，箇中是否黑箱作業，也毋庸贅言。

面對強大官僚集團的橫行霸道，老百姓求告無門，除了以淚洗面，又能如何？河南水災事發近半年，當地顢頇愚蠢的主政官員，個個安然在位，何以告慰無辜之亡靈？何以讓公眾相信整頓吏治積弊之誠意？

也正是這種庸碌無為，助長了基層大小官僚的惡習惡行。安陽、封丘，又豈是偶發個案？安陽事件曝光後，涉事官員也無非被進行誡勉談話、記過警告而已。他們面對老太被惡狗咬傷，且電視台連續曝光，都能坐視不理，不僅毫無官德，連做人的道德良知也沒有，難道還怕這隔靴搔癢的誡勉談話？這種「處分」，倒不如說是縱容、鼓勵了。