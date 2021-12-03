產評：巨企投降減供應　全球醞釀大蕭條

新變種病毒Omicron已陸續在各地出現首宗確診，到底其對患者殺傷力有多大，仍有待評估，惟已無可避免擊潰了供應鏈，加劇國際物流繃緊，變相向正在升溫的通脹火上添油，有巨企已跪低減產。對於各地央行而言，這誠然會令貨幣政策調節難度大增，必須在確保經濟復甦與控制通脹兩者中取得平衡，任何誤判足以毀掉脆弱的復甦，將全球經濟推向大蕭條的深淵！

自今年次季以來，Delta變種病毒肆虐，令諸如台灣和越南這類曾被視為「防疫模範生」的地區終告淪陷，廣泛的封城對東南亞出口國經濟造成沉重打擊，原以為隨着疫苗接種率追上，第四季會有喘息機會，詎料又爆出Omicron變種，專家聲言感染率更高，疫苗防護力大減，致使全球運費頓時回升，主要是擔心東南亞工廠和港口或因新一波疫情而停擺，國際供應鏈有斷裂之虞。

事實上，雖然全球各大藥廠都在趕緊研製針對Omicron病毒的疫苗，但遠水豈能救近火？更令人擔心的是，全球最大製造基地中國正奉行「清零」政策，面對Omicron病毒來勢洶洶，勢必加強對港口及外來人員實施更嚴格的檢查和監控，這可視為繼早前「電荒」之後，內地供應鏈又一潛在災難。一旦證實須大規模防疫，對內地物流和零部件供應影響甚大，尤其中國掌握着世界肥料及燃油車必要用到的尿素出口份額，只要外銷遇阻，世界糧荒絕非杞人憂天。

撇除僅餘大中華區奉行「清零」，目前全球正與病毒共存，面對Omicron進逼，只有兩個結果：其一是與病毒共存的地區經濟將因新一波疫情而再受重創；另一個是新一波疫情影響未如想像般大，感染率雖高，但殺傷力不強，且漸漸被接受成流感之類的「小病」，則市場對新冠疫情威脅的擔憂將得到紓緩，說不定來一記反高潮，為經濟復甦打下一口強心針。

到底今次Omicron最終開邊瓣，大家只能屏息以待，廠商為防供應鏈緊張再度惡化，自然也不敢接太多新訂單，以免突如其來的封城影響生產及交付，意味供需繼續失衡，通脹注定難跌。因此，美國聯儲局的語調已轉「鷹」派，只是12月議息會議也不得不考慮新一波疫情的潛在影響，惟「收水」必然到來，近日金融市場資產價格已率先大幅調整，因若央行明年初提速收水遏通脹的話，猶如向金融資產和經濟景氣多補一腳；若再拖慢「收水」步伐，待通脹失控，就會重複上世紀1930年代大蕭條悲劇。可想而知央行貨幣政策的拿捏難度大增，令明年全球經濟何以開局更難觸摸。廠商如何盤算明年資本預算，投資者如何制訂來年投資策略，皆是一份難度極高的「功課」！

無奈此時美國還在添煩添亂，對更多中企作出制裁，中美貿易協議月底到期後動向如何仍未知。難怪就連美國大型科企都不耐煩，公開請求拜登政府取消中國商品關稅。看來，美國的政治和經濟政策失誤，威脅更甚於新冠病毒，成為明年全球經濟最大「黑天鵝」，最終自殘之餘，更可能成為美元信用崩潰的致命傷！