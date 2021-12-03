功夫茶：凍薪四年未調整　基層勞工真命苦

俗語話「愈窮愈見鬼」！係香港呢個貧富兩極化社會嘅寫真。嗱，上個月剛發表嘅貧窮情況報告，發覺香港呢個亞洲金融中心，原來4個港人1個窮，身為富裕社會嘅高官，有冇殫精竭慮諗吓計扶貧呢？

有有有！嗰位勞福局局長叫市民買年金應對人口高齡化喎！否則食過百歲就大鑊；呢位「神童局長」唔知米貴，又知唔知基層勞工嘅「最低工資」4年冇加過一毫一分？叫一個無隔宿之糧嘅老人家買年金，同白癡晉惠帝見到老百姓餓到食樹皮，仲笑住問「何不食肉糜」有乜分別？庸官不食人間煙火，梗唔知基層民生多艱也。

各位，最低工資今年初公布首次凍薪，維持每粒鐘37.5元。新一屆最低工資委員會尋日交代自3月上任以來嘅工作回顧，多次被問及下次檢討會否再凍薪。委員會主席就話一切以數據為依歸。乜數據呢又？佢話以2017年上任主席後，最低工資由34.5元上調至37.5元作例，強調委員會冇偏幫勞、資任何一方。屈指一算，即係4年來調整咗3個大洋！講真，基層勞工望調整一次時薪，都真係望穿秋水，想加多一蚊幾角，難過喺石頭榨出鮮血吖！

最低工資委員會主席解釋，即使領取最低工資人數只有約二萬人，但最低工資嘅水平與整個人力資源市場環環相扣。阿姐，人數少唔代表就可以不重視，要知道佢哋多係從事保安、清潔等基層勞工，時薪37.5元4年不變，一日做足8個鐘，一周工作6日，一個月都係搵雞碎咁多；香港居不易，衣食住行樣樣貴，節衣縮食都難捱吖！

呢嗱！有政府經濟顧問就話本港近期經濟唔錯，之不過，經濟復甦唔平均，主要集中喺一、兩個行業，明年商討最低工資前會以前瞻角度觀望，至於以現時趨勢能否預測下次調整，佢認為言之尚早喎！阿哥，基層勞工4年凍薪，眼前物價上漲如斷了線嘅紙鳶，基層已如涸轍之鮒，仲廢噏「前瞻角度」？仲「言之尚早」？係要見到鹹魚先知道一味係咁凍薪會凍死人冇命賠㗎？

事實上，受到黑暴和疫情雙夾擊，經濟不景氣，基層更面對工時減少甚至失業，生活艱難不在話下。樂施會2018年曾發表香港生活工資研究報告，建議生活工資為時薪54.7元，而當時政府訂出最低工資僅為34.5元。嗱，即使後來調到37.5元，兩者仍相差17.2元。喂，4年來都係調整咗3蚊咁大把，依家聽主席及政府經濟顧問嘅聲氣，好似仲想吹冷風凍下去！想調整多17個大洋，比盼望中一次六合彩頭獎更難！