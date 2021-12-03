正論：通關看似萬事備　最怕防疫又甩轆

市民殷切盼望的中港通關終有下文。坊間消息流傳多天後，港府昨日終於公布「香港健康碼」的詳情，並且提出會協助弱勢社群，甚至送贈智能手機等等。期盼總是美好的，現實卻很殘酷。縱使港康碼已經籌備多時，港府針對弱勢社群的配套措施依然華而不實，如何、何時實施未有一併公布，能否成事仍待觀察。再者，Omicron變種病毒來勢洶洶，港府防疫又見漏洞，通關後，本港隨時淪為內地鐵壁防疫的缺口，以上種種，無不是隱憂。

恢復通關是頭等大事，社會上的呼聲日漸高漲，港府積極籌備，多次與內地有關方面對接，終於傳來好消息。參照內地現行的疫情防控機制，本港推出健康碼乃勢在必行、市民只待官宣，故此輿論更為關注港康碼背後的配套，如何解決弱勢社群的困難。畢竟早在強制市民使用「安心出行」後，輿論早有反彈，諸如弱勢社群不懂使用，甚至沒有智能手機等，但港府未有及時提供協助，抑或提出解決方案，如今港康碼出爐，無疑是火上加油，把問題進一步放大，加劇社會矛盾，使到中上階層能在通關後獲益，基層長者、跨境學童等卻要面對種種困難。

毫無疑問，港府提出透過外展隊到社區協助市民下載港康碼，協調電訊業界和社福機構向弱勢社群送贈智能手機，可謂對症下藥；然而藥到方可病除，措施雖好，實行不到也不過是「空口講白話」。上述措施無不牽涉巨大的行政費用，耗費大量公帑，同時又把難題卸責予電訊業界和社福界，現時百業疲乏，商界又如何能承受龐大的公益開支。更甚者，港康碼與安心出行同樣需要智能手機，港府假如只兼顧通關者，似乎有偏袒之嫌，予人「返內地可獲贈手機」的錯覺。

另一方面，Omicron變種病毒逐步侵襲全球，多國聞風色變，紛紛封關；但港府防疫上依然甩漏多多，不但成為全國目前唯一出現Omicron輸入病例的地區，甚至爆出有感染Omicron的過境旅客停留機場「無王管」播毒4天的奇聞，成為港府防疫漏洞的又一強力例證。港大專家何栢良隨即建議港府收緊轉機旅客的規定，例如旅客被迫滯留時，應即時進行檢測或考慮直接送往檢疫，以防機場出現交叉感染，讓港府及時補鑊。

內地專家團此前來港考察後，指本港「基本具備通關條件」，用詞偏向保守，當中不乏「勉強合格」之意，恐怕也認為港府在防疫上仍有不足，至少可以做得更好。須知道本港久未出現本地病例才是恢復通關的關鍵，中港兩地現時在應對疫情上仍不同調，尤其是內地防疫猶如銅牆鐵壁，即使偶發零星個案，也被迅速遏止；在兩地通關後，交流勢必頻繁，倘若因港府「外防輸入」上鬆懈，讓香港再現本地病例，甚至使內地「破防」，屆時，再次封關尚算小事，港府在討論恢復通關事宜上，恐怕更會徹底失去話語權。