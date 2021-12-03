在中美、美俄的競爭性國際關係裏，烏克蘭與台灣是東西兩個重心。若美俄為烏克蘭開戰，北京多會乘機武統台灣。若美國與中國大陸因台灣而開戰，俄羅斯多會趁勢進軍烏克蘭，逼烏克蘭遵從新明斯克協議，採取政治中立和解散烏克蘭軍隊，讓東部兩州自治。全球已成一體化，中俄聯手對抗美國，美國可以兩方兼顧嗎？美國的跨大西洋同盟、印太聯盟會在哪裏呢？

當前，美國在東西兩方都耀武揚威，用軍力威嚇中俄。但實際上卻是心存僥倖，以為中俄都不會真的與美國動武。而在台灣與烏克蘭，美國是步步進逼，闖紅線，盡量爭取政治利益。可是，中俄未必不敢與美國開戰，反而是深知美國不敢戰，更難以在東西兩方同時與中俄鬥爭。反而中俄都在以戰逼美讓步。美國的威逼戰略可能弄巧成拙，受制於中俄聯手。

在烏克蘭，美國叫囂俄羅斯會在今個冬天侵略烏國，烏克蘭政府甚至指出，明年一、二月俄軍便會出動。美國2014年以來資助烏克蘭25億美元購買軍備，土耳其正大量供應軍械，包括無人機。美國聲稱會派出軍事顧問，英國更揚言如戰事開始，會派遣600名特種部隊助戰，似乎在逼與俄羅斯開戰。不過，俄羅斯強硬對應，除了在邊境部署近10萬兵力，總統普京更警告歐美及烏克蘭政府不要觸犯紅線，進攻東部分離州份，或與北約合作。美國的威逼和輿論攻擊，嚇不倒俄羅斯。結果北約秘書長一反過往強硬立場，公開說北約成員被侵，北約必然出兵；但對於非北約國家（如烏克蘭），北約不會兵援，顯然是在打退堂鼓。

一方面，美國在歐洲可動用的兵力薄弱，只有三個旅，僅一個是裝甲旅。英國全國能出動的亦是一個旅，其餘德、法等國當不會出兵助戰。烏克蘭軍力，陸軍人數只及俄羅斯四分之一，戰機是十分之一，坦克是三分之一。俄羅斯已三方包圍烏克蘭，後者難守。戰事一起，波蘭會中立，立陶宛急急退縮。美國在波蘭、羅馬尼亞的導彈，相信亦不敢啟動。一開戰烏克蘭必敗，俄羅斯當會扶植友好政權，也可進駐軍隊。美國與歐洲可因此制裁俄羅斯，但歐洲依賴俄國的天然氣，德、法未必願意跟隨打擊俄羅斯，反而要考慮與俄共存，美國在歐洲的大勢便失。它怎敢挑動對俄的大戰呢？俄佔烏克蘭，北京便會乘機武統台灣，世界大局便徹底改變。