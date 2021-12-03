拜登政府要搞「全球民主峰會」，張羅了百餘個國家和地區派人參加，也邀請了台灣當局。最初放出風聲召開這個峰會時，美方是指名道姓邀請蔡英文參加的，對此，蔡英文激動得不得了，忙不迭的表態「我願意」。後來，大概是北京強烈反對，蔡英文沒有收到邀請，台灣也只好派一些小角色出席峰會。

美國邀請台灣參加峰會，當然是為了把台灣擺進它拼湊的「民主國家反華陣營」裏，給台灣壯膽，抗衡大陸，依美謀獨。民主這個東西，在美國人手裏，在美國的全球戰略中，一向是顛覆他人政權、搞「顏色革命」、搞分裂活動的成本極輕的工具，因此被美國視為「民主」的國家，處境其實最不妙、最危險。它們或是要老老實實的給美國當狗——好聽點兒的說話叫「盟友」、「夥伴」，或是很容易被美國早已培植好的國內反對派，通過選舉、找茬兒煽動一下就被「革命」成功，「親美派」、「代理人」在「民主取得偉大勝利」下昂然上台。甚麼時候不聽話了、不好使了，就會有「民主再次偉大勝利」，後浪推前浪，死在沙灘上。

台灣在「威權時期」，美國人根據需要沒少想幹掉經常不聽話、堅持「一個中國」、還想「三民主義統一中國」的老蔣、小蔣，但都沒有成功，直到國民黨本土派的李登輝上台，在「台獨」勢力的民進黨和美國要推行其「普世價值」支持下，「團滅」了國民黨的「非主流派」，推行普選，「民主的大門」就在台灣打開了。

從此，美國人更方便、更有力地掌握了台灣的政局和走向，台灣當局無論是國民黨還是民進黨，誰執政都要更對美國人「俯首帖耳」。當美國人發現把台灣弄成「台獨」，更有利給它「以台制華」、維護它的亞太戰略利益時，它就會更得意的利用「台獨」、擺弄「台獨」，「台灣的民主」會更讓美國實現其戰略意圖收放自如。然而，當台灣的民主方便了「台獨」，令其氣燄更盛時，那就是離死不遠也。