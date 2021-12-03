民國時期，有「山西王」之稱的閻錫山問手下將領趙承綬：「甚麼叫政治？」趙滔滔不絕，引經據典。閻不耐煩地打斷：「沒那麼複雜。政治嘛，就是讓對手下來，咱上去。」

話雖粗俗，卻是至理。所謂政治，說穿了就是爾虞我詐，爭權奪利。所以，任何社會一旦高度政治化，人人變成政治動物，就注定無運行。香港正是反面教材。過去香港人大多對政治沒有興趣，一心一意發展經濟、打拚事業，結果創造了無數經濟奇迹，成就了東方之珠。詎料回歸後風氣一變，整個社會愈來愈政治化，天天吵吵鬧鬧，內鬥內耗，導致競爭力每況愈下，深層次矛盾不斷惡化。尤其是經歷佔中之亂和反修例黑暴，社會嚴重分化撕裂，黃絲藍絲勢成水火，連食肆也分黃店藍店，吃頓飯也離不開政治。

香港人變了，整座城市都變了，變得不可理喻，變得如此陌生，而這正是泛政治化的結果。反對派聲稱沒有民主就沒有民生，只要實行所謂「真普選」，所有問題自然迎刃而解。這分明是睜眼說瞎話，香港回歸前有民主嗎？為何民生遠勝現在？不妨再看看台灣的例子，在「亞洲四小龍」年代，台灣和新加坡的人均GDP相差無幾，但自從台灣推行所謂民主後，人人講政治，年年拚選舉，藍營綠營惡鬥不止，經濟民生停滯不前，目前人均GDP只有新加坡的一半。以前台灣人經常嘲笑大陸貧窮落後，現在台灣人自己變成井底之蛙。

成由經濟，敗由政治，台灣如是，香港亦如是。有人說，政治往往是製造麻煩的，是分化人的，政治空間應該小一點，空間太大了，一個社會就沒有出息。這聽起來有點刺耳，但事實確是如此，香港已經折騰了24年，再不掙脫政治泥沼，只能繼續沉淪。