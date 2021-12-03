潮流興「躺平」。最近有性教育機構就網上色情資訊對青少年的影響進行調查，發現16%受訪者對色情短片或照片成癮，喜歡自慰多於與伴侶有親密關係。年輕人連性事都提不起勁，堪稱躺平新境界。難怪高官又好權貴也罷，開口埋口擺出訓斥狀，不滿「躺平主義」在年輕人之間氾濫。

教育局公布《價值觀教育課程架構》，主要編訂重點包括在現有9種首要價值觀和態度之外，加入「勤勞」作為首要培育的價值觀和態度等。有相關委員會的委員表示，留意到近年有年輕人出現躺平主義，好逸惡勞，抱着僥倖心態，亦有人認為自己無能力置業，因此不斷吃喝玩樂，因而認為勤勞的價值觀需要大力提倡。早前教育局局長楊潤雄亦學人講躺平，直斥這種消極的人生心態容易令人委靡不振，長遠會窒礙社會的進步。一時間，躺平成為「官場時尚」。

高官有口話人冇口話自己，年輕人熱衷躺平，真是僅僅因為不夠勤勞嗎？消極的人生心態源自甚麼？老土講句，千錯萬錯，這的確是社會的錯，而歸根究柢是手握公權力的政府的錯。社會唯利是尚，孩子從小就被灌輸不要輸在起跑線，由學前班開始已要入名校，讀書選科以搵錢多少為指標，人生成就是每月搵幾多錢、住多大的屋、擁多少靚車。問題是，不是每個年輕人都有一個富爸爸，絕大部分平凡人只能靠自己，即使大學畢業了，月薪僅得萬多元，安分守己捱多少年才能捱到上車盤？尤其樓價競比天高，一個似樣少少的二手屋苑單位也要過千萬元，為了供樓死慳死抵，僥倖供甩了樓，回頭已是百年身，早成髮白齒搖的老耄。

要是港府說得出做得到，房屋不再是奢侈品，而是年輕人能夠負擔的必需品，誰還需要躺平？