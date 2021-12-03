在整個反修例黑暴風波中，有超過一萬人因涉嫌犯罪而被捕，當中多達四成為學生，其中逾半為中學生，其餘多為大專生，還有少數小學生，幸而未有幼稚園生被捕。近日一個立法會教育界選舉論壇上，5位身兼校長、教師的候選人當中，竟有4人支持特赦被捕或被控的黑暴青年，理由是教育、輔導，比懲罰處分更重要。

正所謂養不教，父之過；教不嚴，師之惰。香港部分教師並非懶惰那般簡單，而是積極、主動地教導學生仇中仇警、煽動暴力、鼓吹港獨，以至身體力行參與其中。在黑暴中被捕的大、中、小學教職員，就有超過100人，數字相信是所有專業職位中最高。

學校和教師教不好學生和平守法，反而以身試法，繼而被捕，令大量家長欲哭無淚，因而才要由警方、法庭及懲教署出手，代為糾正這些走了歪路的年輕人。到了此時此刻，部分教育界人士又要求政府特赦黑暴青年，說甚麼教育比懲處重要，實在諷刺。更離譜的是，對於那些失德「黃師」，還有候選人認為動輒取消其教師資格乃過嚴，聲稱會向他們提供法律意見等支援，聽得令人火滾。

事實上，政府曾高調宣布，如被捕年輕人並非涉及傷人、暴動或縱火等嚴重罪行，警方及律政司可考慮以警司警誡或簽保守行為等方法處理，但前提是該等黑暴青年要真心認錯，並誠心悔過。

偏偏在他們被捕被控後，又湧現了另一類「黃師」──依賴公帑法援維生的黃色律師和大律師，教唆這批年輕人抗爭到底，堅拒認罪，或者是等到最後一刻，等這些「法律黃師」賺夠法援律師費後方認罪。此舉不但浪費了法庭及控方的時間和資源，法官亦往往因被告方太遲才認罪，而拒絕給予較寬鬆的減刑，令一些年輕人無緣無故要多坐幾個月監，實為喪盡天良的吸血鬼！

專門資助黑暴被告的「612基金」，早前因懼怕《港區國安法》威力而宣布「摺埋」，加上法律援助署在壓力下修改刑事法援政策，不再讓被告自由揀選律師及禁止同一律師承接過多法援案件，據報不少「法律黃師」正面對「開工不足」，甚至被欠薪拖數，着實活該！

香港要徹底撥亂反正，長治久安，對付這兩類「黃師」都絕對不能手軟，對冥頑不靈的黑暴學生也不能輕言特赦。