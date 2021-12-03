日本前首相安倍晉三日前發表視像演說，暗示中國大陸若武力攻台，日本和美國不會袖手旁觀。安倍擺出很關心台灣的樣子，卻將自己任首相時日本如何欺壓台灣，忘得一乾二淨，不可謂不諷刺。

安倍聲稱只要發生關乎日本生死存亡的事件，「日本與美國就可以聯手，發動行使集團自衞權」，又指「『台灣有事』等於『日本有事』，也可說是等於『日美同盟』有事」，這話究竟有何邏輯？

首先，台灣是中國領土，不是日本領土，日本難道以為台灣是其殖民地？再說，台灣是美國第一島鏈戰略不可或缺一環，但第一島鏈只為鞏固美國自身利益，旨在牽制中國大陸，使其無法在太平洋自由行動，進而威脅美國世界一哥地位。日本樂於被美國洗腦，對美國長臂管轄照單全收，是日本不爭氣，但將北京統一台灣等同將要威脅日本，立論缺乏理據支持。

安倍應有幾分證據說幾分話，例如2016年他擔任首相時，曾爆出台灣漁船「東聖吉16號」在太平洋沖之鳥礁附近海域作業，竟遭日本海上保安廳公務船強行扣押，並要求繳付600萬日圓（約42萬港元）才放行的事件。誰在太平洋以大欺小？誰令台灣有事？日本人須先搞清楚。

安倍晉三作為日本前首相，卻高調地對日中議題指指點點，甚至對日本在國際事務上的取態置喙，令人搞不清楚誰才是真正的日本首相。

安倍當日頂不住東京奧運會隨時爛尾的壓力，報稱身體有事要先行告辭，這位後座司機大可發動黨內壓力，廢掉現任首相岸田文雄，再編個理由自己坐正，反正安倍曾說：「我繼承外祖父的DNA，比繼承父親的多。」其外祖父岸信介正是強硬的反華右派政客。安倍何不親自跳到前台揮舞反華大旗，演活他拿手的「乖孫子」角色？