台灣政壇又有大事發生，寶島最高領導人蔡英文正是非纏身，要是弄不好，以她所犯罪狀，卸任後可能要面對長期監禁。陳水扁在所謂的總統大位退下來後，亦曾因貪污罪而鋃鐺入獄，蔡英文或許要步阿扁後塵，她的罪名雖然不是貪污，卻比貪污更可恥。

蔡英文聲稱是英國倫敦大學政治經濟學院的博士，以此學歷，她曾在台灣政治大學任職教授，後來憑這張名片轉戰政壇，苦心經營多年，終於爬到今日的位置。然而，她的博士資歷一直備受質疑，在倫大圖書館，很長時間找不到其論文的存稿。有人請小英提供在英國就讀時的證據，她好不容易找來一張照片，以為可以蒙混過關，卻被細心人查出，拍照地點壓根兒不在英倫，而是在美國的波士頓。事件愈描愈黑，但所謂的蔡博士一度滿不在乎，因為台灣傳媒基本上是操控在民進黨手中，她自信能將所有懷疑的聲音壓下去。

可惜，紙始終包不住火，台灣偏有一批人鍥而不捨，誓要將論文事件追究到底。他們進而向英國行政法院提告，要求調查真相。日前，法院的報告終於出爐，可謂石破天驚。報告書內白紙黑字表明，找不到蔡英文在倫大參與博士口試的任何紀錄。這項消息使不少人相信，小英的博士資格肯定是造假，她跳入黃河也洗不清。

倫敦大學名下有不同的院校，筆者也曾經在其中一所唸研究院，雖然跟小英聲稱曾就讀的不是同一校園。我坦白說，倫敦大學的行政素來十分混亂，多年前保存的資料有散失也不足為奇，單憑沒口試紀錄，還不足以完全斷定小英的博士資格是造假。不過，此事實在有太多蹺蹊，要是問我，我還是覺得蔡博士這名堂，是假冒的機會甚大。