教育局忽然關心學生嘅價值觀，公布《價值觀教育課程架構》，當中加入「勤勞」作為首要嘅價值觀和態度。有負責編訂課程架構嘅委員稱，留意到近年學生之間出現「躺平」，宣揚「與其努力，不如躺平」。

事實上，好逸惡勞係人嘅天性，不勞而獲係常人嘅夢想，睇吓馬會嘅投注額一年高過一年，迭創紀錄，就知道「生意淡薄，不如賭博」幾咁深入民心！學生輕視個人價值，有僥倖心態，好逸惡勞；其實，社會風氣、家庭背景等都有一定影響。

「蘋果教主」喬布斯生前曾給年輕人忠告，其中有幾點，老朽覺得正中時下年輕人嘅陋習，例如：壞習慣會浪費時間，並且會使大腦遲鈍；不要忘記自己的職責；加強自我管理能力吧，未來會向你招手；做任何事，絕不拖拉。

看官，當今政府部門裏面啲高官，深究起來，有幾多人係唔崇尚「躺平」？真正做到「為官一任，造福一方」嘅，你能數出一個半個嗎？嗱！就講「曱甴屋」吖，睇見都嚇暈！房屋署竟然可以容忍有住戶堆垃圾養曱甴至成災，唔理鄰居投訴，一直「躺平」不作為，呢類因租戶堆積垃圾而形成嘅「曱甴屋」、「老鼠屋」都唔知有幾多？若然房屋署認真重視住戶嘅投訴，加強巡查執法，一定不至於此！喺新冠疫情持續下，房屋署再「躺平」，分分鐘可以變成公共衞生災難！

又譬如西貢相思灣村違建道路等事件，本報揭發逾一年後，部門冇認真執法，難怪村霸態度照舊，繼續佔用官地繼續發。有學者質疑有保護傘包庇，致令村霸有恃無恐！政府咁多部門都予人執法不力、hea做嘅感覺，同「躺平」有乜分別！施政其身不正，講乜鬼「價值觀」吖！今日香港教育問題千瘡百孔，教育局自問有冇「躺平」？