前政務司司長張建宗今年中被解職了，在其任內為人詬病的家居安老政策與政府資助房屋政策、包括公屋富戶政策「打大交」的「蘇州屎」，一直未解決。而繼任者及所涉的勞福局和運房局依然懶理，不覺得是一回事，不覺得要進行政策檢討解決相互矛盾問題。是故，由此產生的家庭悲劇無日無之，更是惡化劏房問題成因之一。

筆者當區議員時服務過的港島小西灣邨，在上世紀90年代落成入伙時，多是有經濟活力的家庭，家庭經濟支柱以中年人為主；30年後，家庭支柱人口不斷老化，下一代不斷成長。可是，由於政府對「租置屋計劃」的出售食言，本來滿心歡喜以為合全家勤奮工作之力，可以慳慳哋自食其力，分期供款購買租住單位的小西灣邨居民，因政府突然終止租置計劃救市，取消出售小西灣邨，令當邨居民置業自住的希望頓成泡影。當局失信之舉，自然招來公屋居民的憤怒。

政府站在公屋公平分配必須先照顧低收入市民的道德高地上，雷厲風行一刀切推行富戶政策，便令那些居住在公屋的小家庭，因兒女出身就業改善了家庭總收入，而跌落所謂「富戶」的被懲罰範圍，被罰交倍升租金。他們既不能自置自住居所，惟有被迫把收入高的兒女刪除戶籍，要他們遷離，去租住私樓捱貴租，也因此劏房應運而生。

政府的錯誤政策導致公屋幸福小家庭被拆散，年輕人不斷遷出，屋邨人口不斷老化，雙老、獨老住戶有增無減。公屋變了長者屋，活力邨變了老人邨，長者住戶孤苦伶仃，遠離下一代，「頭暈身㷫」叫天不應，叫地不聞。小西灣邨每年最少有4、5宗長者墮樓輕生的悲劇，閉門歸天噩耗時有所聞。此情此景的人間悲劇，又豈止小西灣邨？特首你知道嗎？