內地電影《我不是藥神》改編自轟動一時的「陸勇案」，完美詮釋了司法與民眾生存倫理之間的衝突，當中的經典對白︰「有病沒有藥是天災，有藥買不起是人禍」，更是震撼人心。縱然「陸勇案」當年引起的回響極大，但相關政策及修法進度緩慢，導致類似的「藥神案」接連發生。近日在河南鄭州市，又有多位母親為治療患兒，冒險從海外代購者手上購買國家管制藥品，雖獲檢察院不予起訴，但仍遭認定為毒販。

「陸勇案」發生於2015年，白血病患者陸勇因所服用的正規抗癌藥價格昂貴，轉而求購印度仿製藥，並轉售給多名白血病患者，結果遭檢方以涉嫌銷售假藥等罪名起訴；經數百名患者聯名上書後，最終法院裁定撤銷起訴。案件引起的輿論風波，令內地官方開始正視相關問題，先是最高檢出台意見，規定銷售小量未經批准進口的國外藥品，沒造成傷害或延誤診治，以及病患並非以營利為目的，帶自救或互助性質的製售藥品行為，不視作犯罪；另一方面，國家藥保局也不斷擴大醫保藥品目錄，幫助貧困病人。

然而，在河南鄭州市的「毒販案」中，患兒父母面對的處境，在某種角度上，似乎比陸勇更為艱難；畢竟能控制孩子罕見癲癇症病情的藥物「氯巴占」，已列入國家管制第二類精神藥品名單，被視作毒品，根本沒正規渠道可購買；唯一被起訴的代購者「鐵馬冰河」，其女兒也患癲癇症，猶如陸勇般在買藥同時，順便助病友帶藥，其他母親則為了日後能更容易買藥才答應協助，結果涉嫌販毒。母愛偉大，從她們接受傳媒的採訪中可見，對比自己被定罪，她們更擔心兒子沒藥可吃，即便含冤受屈，也不願置孩子生死於度外，可憐天下父母心。

藥物與毒品基本上是一體兩面，絕大部分毒品最初都源於醫療目的，只是遭不法分子利用其成癮性及藥效，賣予吸毒者作為娛樂用途；好比武器，可用於殺人，也可自衞。當局強力掃蕩非法槍械的同時，對於同樣具殺傷能力的刀具買賣幾乎沒有監管，源於刀具有更多非殺傷的用途；同樣地，當局加強掃蕩毒品，能否對一些更偏向醫療用途的精神類藥物網開一面，尤其「氯巴占」在多國均是獲批上市的抗癲癇藥物，而在本港，「氯巴占」也只屬於處方藥物，並非毒品。

「他就是想活命，他有甚麼罪！」這一句台詞當年深深的撼動了筆者內心。求生是人類最基本的權利，在法律上也有所體現，例如正當防衞下傷害或誤殺他人，亦可判無罪。法律的目的在於保障人民權益及維持社會秩序，豈可淪為危害孩子生命的掣肘。惟事件發展至今，當局最為迫切的，並非有罪與否的爭論，而是盡快完成修例，提供嚴格但合法渠道供家屬買藥，減輕病孩永不完結的痛苦。