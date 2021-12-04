世界視線：押寶美國撐打俄　天真烏國恐惹禍

俄羅斯和北約近日在烏克蘭東部地區鬧得熱烘烘，俄羅斯總統普京批評北約向東擴張，警告對方不要就烏克蘭問題超越紅線。北約秘書長斯托爾滕貝格揚言，俄國若對烏克蘭發動侵略，將面臨「嚴重後果」。外界擔憂烏東地區會爆發熱戰之際，北約乃至烏克蘭當然希望能獲美國撐腰，惟華府至今只作口頭支持，有美媒更透露白宮計劃減少在歐軍演，以免與俄羅斯直接對抗。

要數到挑釁他國、製造緊張局勢，美國認第二，沒人敢認第一。在烏東問題上，正正是美國帶頭支持烏克蘭對俄挑釁，美軍也不時在俄羅斯家門口前「活動」，而北約針對俄國的演習，美軍也必定參與。隨着俄國早前於俄烏邊境屯兵近10萬人，美國才意識到似乎「玩大咗」，陷入爆發衝突的臨界點，於是只好想辦法降溫，避免直接與俄軍硬碰。

於是乎，美媒立即開始幹活，放風指總統拜登正考慮多個方案，包括減少美軍在歐洲的軍事演習、暫停向基輔提供美國軍援等，以免令烏克蘭局勢惡化。拜登也搖身一變充當調解員，表示很可能與普京及烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，討論局勢發展。惟「執迷不悟」的烏克蘭仍不斷對克里姆林宮放狠話，更宣布明年舉行多場大型軍演，猶如對緊張局勢點火。

多年來美國的軍事戰略都是避免大國戰爭，甚至將之列為禁止事項。而美國對俄羅斯的戰略，一直都是利用正面軍事衝突以外的手段，來與之抗爭。事實上，美國從來沒有為盟友搏命的傳統，更沒有為「棋子」改變戰略方針的先例。自新冠疫情爆發後，外界能更清楚看到美國是如何對待盟友：放棄阿富汗政府、之後又搶走法國的澳洲潛艇訂單。

美俄打算舉行首腦會談，可是根據過往經驗，雙方能談出甚麼成果來，實在令人懷疑。現在美國只希望避免與俄羅斯爆發正面衝突，難保不會默許俄羅斯和烏克蘭開戰，屆時烏克蘭恐陷入萬劫不復之地。人總是重複犯錯，當明眼人都看到美國如何為自身利益、棄盟友於不顧，烏克蘭卻還傻傻的認為美國靠得住，可真是想多了。