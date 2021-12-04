功夫茶：街招恐嚇無刑責　上海臭蟲有人撐

江山易改，本性難移。對呢啲人，吾人會罵一句「狗改不了吃屎」！其實，呢句俗語仲有下句，就係「貓改不了偷腥」。貓本性愛偷腥，正常；而狗之所以改不了吃屎，恐怕係人為縱之，後來就變成「狗上瓦坑有條路」！

各位，久違嘅「街招黨」再現江湖！眾所周知，黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻曾以貼街招方式勒索多名富豪，消息指近期有人故技重施，街招黨爪牙前往金鐘一間投資公司追債1,300萬元不果，竟到該公司主席子女就讀嘅學校張貼街招，受害嘅內地富豪怕子女受牽連，遂報警求助，案件交中區警區反黑組跟進。

據悉，該名內地富豪聲稱唔認識對方及無欠債，亦冇涉及任何威脅或暴力行為，不作追究，但背後係咪怕咗黑幫分子，大家心照啦，畢竟仔細老婆嫩，今次就話貼街招，下次又唔知有乜花樣。即係咁，小市民擔心人身安全不足為奇，之但係作為保護市民嘅警方，係咪當事人話不追究就可以不作為呢？求其列為「求警調查」處理，幕後主腦過咗海就係神仙，即係變相放生啫！如果貼一貼街招就得米，真係好過去搶或者種大麻花咯，係咪咁講呀！

喂，貼街招勒索富豪一招，相信好多街坊都覺得熟口熟面。冇錯嘞，上海仔咪就係呢一招嘅始作俑者囉！嗱，功夫茶並非捕風捉影㗎，上海仔多年前已組織「街招黨」橫行霸道，利用膽正命平嘅「假難民」做僱傭兵，多次以貼街招方式勒索港澳多名富豪，街招內容皆無中生有或道聽途說，螞蟻講到係大笨象、芝麻又話種出西瓜、蘆葦吹到變擎天巨木！阿哥，目的係乜？仲使問阿貴，不外乎肆意詆毀該些富豪，敗壞佢哋名聲，從而敲詐金錢！呢，唔少富豪諗住息事寧人，往往交錢就範；就算受害人報警，調查往往不了了之，咁又得咗！

呢條上海臭蟲明明多罪纏身，惟警方徵詢律政司意見又話「唔夠證據」檢控，今年10月放咗佢！據了解，有人被「放生」後開始以低成本組織「街招黨」再次向富豪埋手！江湖傳聞，上海臭蟲得以逍遙法外，全賴背後有警方及司法兩把保護傘庇護，縱遇天羅地網都能聞風先遁，唔通條臭蟲屎忽裝咗火箭發射器？冇人撐搵鬼信啦！

當年街招黨厲害了！有上海臭蟲嘅頭馬「金融趙」充當金主、和勝和頭目「金毛文」負責生產街招，利用旺角一間書店作掩飾，自設印刷工場，巴閉到呢！警方曾採取行動拘捕相關人等，惟高調拉人後竟然沒有下文！依家上海臭蟲仲唔食過翻尋味咩？反正證據確鑿一樣冇事，低成本高回報，唔貼街招敲錢就笨！各位，家陣又多一個內地富豪中招，你哋話香港仲有冇王法？難怪港人心灰意冷，個個都爭住移民走夾唔抖啦！