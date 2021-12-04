正論：毒禍愈演愈烈　少年淪為拆家

聯合國多年前已點名香港淪為國際毒品中轉站和販毒天堂，當時港府矢口否認，但隨着上億元的毒品案愈破愈多，連青少年都淪為毒品拆家，不認不認還須認，香港顯然已成毒品天堂。隨着聖誕新年假期將至，黑幫覷準青少年心急搵快錢的心態，利用他們販毒的情況必然愈演愈烈。事實證明，打黑掃毒永遠在路上。

警方近日接連破獲兩宗毒品案，兩宗都見黑幫利用16歲少年販毒。本月2日，警方在黃大仙一工廈內截獲一名16歲少年，在其身上檢獲一包重約12克的懷疑霹靂可卡因，其後搜查該名少年於上址的單位，共檢獲22樽共重約23公升的懷疑液態可卡因，以及一批懷疑用於製造和包裝毒品的工具，總值約1,400萬元。消息指，被捕少年父母離異，在社交平台搵工時被不法分子招攬，有人指示少年製毒，報酬約6,000元。

同日晚上，警方又掩至油塘油麗邨埋伏，發現3名目標男子，當中二人在一輛平治房車內與一名16歲少年進行毒品交易，當場搜出約5克懷疑可卡因；其後在疑為毒品拆家的16歲少年住所內再搜出56克懷疑可卡因、8克懷疑冰毒及8粒搖頭丸，毒品總值8.9萬元。

年紀輕輕便成為毒品拆家，背後當然有其原因，例如缺乏家庭溫暖，心急搵快錢等。黑幫正是覷準青少年這種心理，利用他們販毒，甚至美其名曰未成年判刑也不會重，鼓吹青少年以身試法，走上不歸路。事實上，黑幫一直以來都以「養雀仔」等方式誘使青少年販毒，以包飲包食包玩及數千元報酬等着數，招攬及供養無知青少年，操控他們作為販毒「童工」，協助包裝及販運毒品，當中包括以青少年做「衝關豬」，每次攜帶小量毒品到內地、澳門和日韓等地，事成後甚至會向有毒癮「衝關豬」以毒作酬，令他們泥足深陷。現在更進一步利用青少年做毒品拆家，擺明就是將他們充當「行先死先」的爛頭蟀，背後毒梟則逍遙法外。

必須強調，販毒是嚴重罪行，若情節嚴重，涉案者即使未成年，刑罰亦與成年人看齊。法律界人士指出，涉嫌販毒的未成年人一旦被判罪成，有可能被判囚超過30年，並會在高等法院審理，而非在兒童法庭受審；而操控「未夠秤」青少年毒販的成年人必遭加刑重判。問題是，許多青少年都不熟悉法律，政府亦沒有針對這方面加強教育和宣傳，節假日將至，販毒情況肯定變本加厲，隨時有更多未成年人受害。

少年智則國智，少年強則國強。青少年是一個社會的未來，他們一旦涉及毒品問題，後果必然是災難性。由此可見，警方及政府部門打黑掃毒的同時，更須加強青少年教育，挽救他們免誤入歧途。當然，萬惡之源是掃之不盡的黑幫毒品鏈，由於利潤驚人，不管警方如何嚴打，他們還是前赴後繼，甚至在執法隊伍裏也有保護傘。這方面必須與國際合作，禁絕跨境販毒，並要徹底剷除幕後主腦和保護傘，絕對不能只掃了一批蝦兵蟹將和替死鬼便就此打住。