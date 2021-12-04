烏克蘭與台灣是當前美俄與中美競爭關係的重點，但涉及的不止這兩個地區，而是美國與中國、俄羅斯的全球競爭，以及在東歐與東亞的地緣政治的可能變局。

美國在烏克蘭是獨力難支，沒有足夠的地區力量與俄對抗。相反，在烏克蘭的北方是德俄可能的合作，南方是俄國與保加利亞和土耳其的合作。土耳其不可靠，對美俄同樣，但俄國對烏克蘭和東歐的壓力是南北並行。北方是德俄北溪2號天然氣管道，美國與歐盟可阻止其在完工後運作，不管歐洲特別是德國今冬的能源危機。南方是土溪2號天然氣管道已建成至全力把俄國天然氣輸歐洲。美國與歐盟礙於土耳其，並沒有阻止。結果造就俄國與土耳其、保加利亞的合作，把黑海發展為俄的內海，排斥美國等北約軍艦之進入。

烏克蘭無力抗俄，故此政府在極右勢力挾持下，不斷地宣揚俄軍會入侵，要求美國與北約介入；甚至可能如2008年格魯吉亞例子，首先用兵攻擊俄軍，以此把美國、北約拖入泥沼。這是美國所最擔心。俄羅斯不想戰，惟一旦烏克蘭動武，亦會乘勢開戰，一舉而把烏克蘭軍政瓦解，不會如歐洲一些評論所說，會止於聶伯河，只限佔烏克蘭東部與南部，包括基輔。俄軍佔烏，必然執行德、法支持的明斯克的第二協議，解散烏軍，讓聯合國和平部隊進駐。烏克蘭變為中立國，形成俄歐共管，排除美國。德國會支持，因北溪2號天然氣管道運作，不單止每年20億歐元經營收入（包括在歐與俄羅斯企業分銷天然氣收入），還可找到與俄共存的方式，抑壓美國，成立歐盟自身在北約以外的快速應急部隊，開始排除美國的軍事控制。

烏克蘭中立，保加利亞亦會進一步與俄合作。巴爾幹絲路與由經俄羅斯到東歐南歐的傳統絲綢之路也可擴展，有助俄國與東歐的經濟合作，抗衡歐盟保守勢力。德法加上意大利更易主宰歐盟在美國與中俄競爭裏中立。

問題是美國是否甘心敗於烏克蘭。在東歐，美國的駐軍未必敢與俄衝突，但可借科索沃在巴爾幹半島製造戰亂，威逼歐盟俄羅斯，使烏克蘭的和平中立道路難走。不過，烏克蘭戰事一起，美軍不敢參戰，俄軍必勝。東亞也會出現北京武統台灣的機會，美國還是如骨牌效應，開始連環地在東歐、東亞倒塌，還可能在美國國內觸發左右勢力的分裂動亂。