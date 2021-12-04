在反中亂港組織的公民黨、人民力量、前綫都混過的一位政客，日前致函行政長官，希望她運用權力，特赦因反修例事件被判囚兩年或以下刑期的人。這位政客的致函，可不是「求情信」，而是向政府興師問罪，把暴徒犯罪的原因和責任推給政府。

這位政客表示，2019年的反修例事件引致許多市民被定罪，但政府卻無意獨立調查檢討事件吸取經驗，令社會嚴重分化。按照這位政客的描述，那些參與暴亂判刑的人是無辜的，是因為「政府無意獨立調查事件吸取經驗，令社會嚴重分化」造成的。按照這個邏輯，有罪的是政府，是政府應該被判刑，這是反中亂港之人多年來顛倒是非、混淆視聽的典型做法。

到了今天，這位政客還敢明目張膽地再玩一次，要為黑暴犯罪分子喊冤叫屈、為反修例暴亂翻案，向《港區國安法》和政府平息暴亂反攻倒算！這樣的人一旦混進建制，必會把亂港妖風帶進去，把暴亂之事不斷炒作！

這封信函還說，社會運動現時或因《港區國安法》及防疫措施而漸趨溫和，但社會的撕裂卻無法愈合，對香港在政治、經濟和民生重新起步暗藏隱憂。這位政客還說，希望特區政府釋出善意，讓香港重新起步，聲稱「一場社會運動不可能一方全對，另一方全錯，那是基於誤解、不明白再加上特定社會氛圍形成的，就讓大家重新開始吧」。

按照這位政客的說法，政府平息反修例黑暴是「惡」、是「社會撕裂」、是傷口無法愈合，必須要政府「釋出善意」、也就是對有罪囚徒「特赦」才行，如果不特赦，就是政府沒有善意，就是政府還要「行惡」，這又是在向政府「倒打一耙」的無賴手法。亂港政客為了掩飾他們勾結美、英等外國勢力發動暴亂的真相，還胡謅甚麼這是「基於誤解」、「不可能一方全對，另一方全錯」。

凡此混帳邏輯、無賴說法，可見亂港餘孽仍很囂張！