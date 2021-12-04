在各國政治人物中，俄羅斯總統普京大概是最具語言魅力的一位，每次公開講話都能引起廣泛關注，特別是關於中國的話題，往往一語中的，令人信服。相對於西方政客大多空洞乏味，一味譁眾取寵，為謾罵而謾罵，形成鮮明對比。普京日前在反駁所謂「中國威脅論」時指出，自2000年開始就有人用中國來嚇唬我，後來嚇唬我的人自己也害怕了，並開始改變對華政策，施予各種制裁和限制措施，在我看來，這是完全沒有依據，而且和國際法則相矛盾。

為何有人要用中國來嚇唬普京？答案很簡單，無非想挑撥中俄之間的關係。但他們顯然找錯了對象，普京是何等精明的政治人物，豈會如此容易受人唆擺。正如他指出，現在中俄關係達到了歷史最高水平，具有全面戰略夥伴關係的特點，可以說是21世紀國家間有效合作的典範，當然有些人對此不喜歡。

很明顯，中俄關係能夠達到歷史最高水平，正是拜西方所賜，他們愈是挑撥離間，中俄走得愈近。美國總統拜登上台不久便迫不及待與普京舉行元首會談，企圖將俄羅斯拉入反華陣營，或起碼保持中立，結果弄巧成拙，反而促使中俄關係更加緊密，可見老美是多麼天真，又是多麼愚蠢。

正是因為遏制中國無法奏效，挑撥中俄關係又無法得逞，美國才使出「民主峰會」這招。老美以為通過意識形態冷戰，逼各國選邊站隊，就可孤立中俄。殊不知這恰恰暴露本身技窮，沒有其他招數，只好打「民主牌」。可惜這張牌實在太爛，美式民主千瘡百孔，如何說服別人？還是普京說得對，20多年前西方有人用「中國威脅論」來嚇唬別人，結果嚇唬別人的人自己也害怕了，否則不會想到「民主峰會」這種昏招。