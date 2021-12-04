港鐵日前發生匪夷所思的飛甩車門事件，一列西行列車駛至銅鑼灣站車門突然脫落，導致該線來往灣仔至鰂魚涌站的列車服務一度暫停近3小時。當時正值下午放工繁忙時段，港島交通陷入大混亂，筆者當時不幸地身處銅鑼灣，眼見巴士站千人排隊、的士站也有上百人候車，惟有畀錢Uber賺，付出平時搭的士的3倍價錢乘車。

Uber司機跟筆者談得眉飛色舞，坦言平時生意慘淡，只有打風或港鐵壞車才「有得執」，直認這個價錢是「明搶」。看來港鐵壞車也不是全無意義，起碼帶挈了這些搵食司機發了一筆小橫財。然而，港鐵壞車近年已成常態，今次飛甩車門無造成人命傷亡只是幸運。港鐵初步調查有廣告牌部件移位，與車門碰撞導致車門脫落，外界懷疑或因工程人員在更換過程中未有鎖實組件所致。

黑暴一役，港鐵成為眾矢之的，甚至被冠上「黨鐵」惡名，港鐵站「被裝修」得滿目瘡痍。好不容易事過境遷，針對港鐵的破壞已大大減少。今次飛甩車門若只是無心之失，還算情有可原，但萬一所謂「人為疏忽」是蓄意為之，後果便不堪設想。須知黑暴一直死而不僵，當日港鐵也有成立新工會，聲言要改革管理風氣，工會主席又對7‧21、8‧31等事件侃侃而談，更擬發起罷工脅迫封關。筆者不知職工盟解散後，與其有關的新工會，包括港鐵新工會，是否也相繼偃旗息鼓；只知若一直有這類「深黃」人員潛伏在全港最大交通工具系統之內，不能不令人擔心。

《港區國安法》推出後，香港社會漸見平靜，但許多問題只是由地面轉到地下，僅7‧1刺警案便可知黑暴一直死心不息。「小心駛得萬年車」，香港已非從前的香港，港府及港鐵必須提高警惕，切勿掉以輕心。