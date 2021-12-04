積金局日前公布，今年第3季以永久離開香港為由而提取強積金權益的申索個案，有多達9,300宗，較上季增加1,300宗，是自2019年開始發布相關數字以來最高，涉及被提取的金額亦同創歷史新高，去到26.04億元，按季激增5億元，升幅達24%。積金局循例解釋，有關申索數字時有變動，強調離開香港包括移居內地及非本地僱員返回原居地等。但政府及市民都深知，港人移民海外是有關數字急升的重要因素。

部分近年移居海外的香港人，根本就是黑暴分子，因為懼怕《港區國安法》、不喜歡現時和平穩定的社會環境，甚或是不接受香港作為中國不可分割的一部分，而自願選擇「着草」、「走佬」，這類人走不足惜，沒有挽留價值。但當中亦有好一部分人其實是愛國愛港，但因不滿特區政府施政、頂不住香港的高樓價、高租金及高生活指數，才甘願淪為二等居民，舉家遠走他鄉。港府實有必要反思檢討，認錯改過。

不過，不論這些港人是因為甚麼理由而移民，亦不論他們有否提取全部強積金或其他投資積蓄，只要他們持有永久性香港居民身份，便可隨時重新返港，其入境權與居留權均屬終身有效。有些人因為在外國找不到合適、體面的工作，很快就回流香港爭飯碗；有年輕人因不適應外國生活、被人歧視或是外語能力太差，而被迫中途退學返港讀書；也有些退休人士因為投資失利，未到終老就將「棺材本」花光輸掉，惟有死死地氣回港申領綜援，排長龍輪候公屋及公院服務。一言以蔽之，就是「吃回頭草」。

另一類「吃回頭草」的人就更為可恥，他們在外地已有穩定居所及工作，有定期向外國政府交稅，對香港則已全無經濟貢獻，但每當特區政府宣布大手筆派糖派錢，他們就會以永久性居民的身份返港「提款」，對在港默默耕耘的納稅人及真正有需要的基層市民極不公道，亦加重了特區庫房的負擔。

香港永久性居民的定義，其享有的居留權和出入境自由，均受到《基本法》明文保障，難以亦不應作出修改。但政府的社會福利及派糖措施，則完全可以改動。例如規定曾以永久離港為由而提取強積金權益的人士，返港後不可領取綜援、不能租住公屋及不得到公院求診，是否才較為公平和合理呢？