美國列根總統基金會暨研究所委託機構於10月底至11月初進行民調，發現52%受訪美國人列中國為頭號國家安全威脅，較4年前的21%大幅增加。驟眼看，這似乎是一個頗令中國人感到被針對的數字，但事實並不如此，因為應該感到憂心的其實是華盛頓政府。

眾所周知，美國近兩屆政府，無論執政的最高層「白宮群鷹」，抑或眾議院議長佩洛西、參議員魯比奧之流，皆不遺餘力反華。原因無他，只要製造一個能讓國民宣洩的對象，就能將國內抗疫無能、種族歧視氾濫、槍擊案頻生、搶劫如家常便飯等諸般施政無能，輕易地轉移視線。

美國著名政治學家米爾斯海默曾以美國為例，分析如何透過7種謊言，令民眾聽由政府擺布，散布恐懼就是其中一種，「領導人會對人民說關於外交威脅的謊言，以便產生對抗該威脅的公共支持（散布恐懼）；然而以特別無情的方式描述對手，也可能有助於培養在自己國內的民族主義（製造民族主義神話）」。

問題是，美國民眾經歷前任總統特朗普的反華洗腦，包括對中國發動貿易戰，以「Kung Flu」、「中國實驗室洩毒論」抹黑，以及前白宮首席策略師班農將中國與納粹相提並論，及至拜登列中國及俄羅斯為競爭對手，可謂工夫做盡，民眾反應卻依然一般，成績遠不如1941年小羅斯福、1964年詹森及2003年小布殊等前總統。

中國對美國構成威脅乃不爭事實，但華府從沒向美國人和盤托出是美國經濟技不如人，軍事力量漸被追趕，故世界一哥受到威脅，反而以新疆、香港人權偽議題來指摘中國。不過，美國也是「民主倒退國家」了，美國人對華府玩得太濫的伎倆開始覺醒，連美國人也不吃反華那一套，華府怎能不擔憂？