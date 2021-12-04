台灣最高領導人蔡英文餘下的任期，大抵閒不下來，「論文門」事件不斷發酵，她須得窮於應付，要是應付不好，從此身敗名裂，亦不是稀奇之事。

蔡英文自稱是英國倫敦大學政治經濟學院的法學博士，早年更誇誇其談，說自己的博士論文橫跨法律和貿易兩大領域，寫得出神入化，評審學者覺得只給她一個博士學位，未免委屈了這篇學術巨著，曾想過創世界先河，授予兩個博士銜頭。後來論文導師又說，要頒授雙博士，倫大無此先例，乃退而求其次，改為給她一個半的博士學位，以表彰其石破天驚的學術成就。

甚麼一個半博士，可謂聞所未聞，就連愛因斯坦也不敢創此先例，真虧蔡英文說得出口。正因為小英傻裏傻氣，在論文一事瘋狂吹噓，結果招來好事者查究原因。不查則已，一查之下卻發覺倫大根本沒有她唸博士的明確紀錄，有人為此告上英國行政法院，法院於日前提交報告，指在倫大找不到小英曾參與博士評核口試的任何證據，也就是說，該博士學位有可能是造假的。

按理頭腦正常的人都會說，該不會吧，堂堂一個總統，怎麼可能用假博士名銜去騙人，還能騙了這麼久。讀者諸君有此疑問實屬正常，筆者初時也是這般想，但深思之下，又覺得不稀奇。本欄常說，台灣有部分選民十分低智，政客說太陽是從西方升起，他們都會信以為真，真叫你沒法。

2004年台灣選舉時出現的「神奇子彈」，恐怕比「論文門」更荒謬10倍，但是當年的陳水扁以及呂秀蓮，還不是在政壇的第一、第二把交椅上做到任滿？台灣政客就是仗着當地愚民眾多，才敢如此肆無忌憚，騙你一次又一次。