魚唔過塘唔肥，老朽就覺得人唔炒樓唔發！眾所周知，香港富豪5大家族，都係靠地產起家，至於財經地產版新聞，成日都見到乜乜高官名人明星又賣出乜乜豪宅，持貨若干年，賺咗數千萬甚至過億元，可見香港其實遍地黃金，最緊要識炒，係炒樓，上有上炒，中下階層有中下階層炒，炒吓炒吓，好容易就炒出個未來！

呢，話就話「屋係用嚟住而唔係用嚟炒嘅」，港人卻話之你。各位，居屋計劃全名為「居者有其屋計劃」，係政府嘅資助出售房屋政策之一，畀市民可以低於市價嘅價錢，購買由房委會興建或私人機構參建嘅居屋。近年出售嘅居屋項目大多以市價約6至7折出售，是以大受歡迎，地點近市區嘅更加爭崩頭，有幸抽到嘅都笑吟吟：好似中咗六合彩頭獎咁開心！咁又係噃，居屋已淪為炒賣工具，與原先政府想幫助買唔起私樓但買得起居屋嘅市民、助其「安居樂業」嘅目的背道而馳。

據公屋聯會日前公布嘅《出售居者有其屋計劃及綠表置居計劃單位轉售概況》，參考咗11個屋苑，發現第3年起轉售單位平均每間溢價高達253萬元，當中溢價最高係元朗屏欣苑，溢價百分比係109.4%。至於綠置居單位，一樣冇得輸！所有單位平均溢價係106.3%，每間單位溢價達201萬元。

阿哥，係咁炒一炒就賺兩球，你話幾咁和味！是以公屋聯會促政府加辣，以達到「住房不炒」嘅目標，譬如話建議延長現時首兩年內不高於原價轉售嘅限制，增至5年；不容許居屋喺公開市場出售。之不過，港人長壽世界第一，增至5年咪等多陣囉，反正有的是「青春」！老朽呢啲無殼蝸牛，有親朋戚友問：點解你捱咗成世，納米樓都冇嘅！老朽只好尷尬一笑：心中富裕咪得囉！