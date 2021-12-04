怪事年年有，政壇最出奇，最近又有政治變形蟲為求籌旗，不惜向特首叩頭獻媚，妄圖一方面集氣籌旗，另一方面充摩西打救手足，更想做埋魯仲連調解，食晒三家茶禮。

政治變形蟲去信求特赦在世紀暴亂中被檢控及被定罪者，若被判兩年或兩年以下者全數釋放赦免，被判兩年以上但不涉及傷人者，刑期應減半。變形蟲為了討好手足，出到「投名狀」手段，不惜食盡手足人血饅頭。政治變形蟲把暴亂說成「事件」中兩方「都站在自己的立場上攻擊對方」，被判刑者是「被公權力打壓的一群」。又說甚麼社會撕裂無法愈合，將令香港的「重新起步」暗藏隱憂。

政治上的變形蟲同阿米巴變形蟲的本質是無脊椎、無腰骨的，外形變但性質不變，但示人形態則隨時隨地隨外部環境的變化而變。可是，變形蟲只能騙到那些不學無術，或者根本是同道中人的人，卻騙不到已有孫悟空金睛火眼的老百姓。

人們都很詫異，企硬叫「五大訴求，缺一不可」的變形蟲，以為百姓都患上失憶症，忘記了其近年的所作所為。人們反倒質疑變形蟲完全忘記去年警務處處長鄧炳強（現任保安局局長）早已公開介紹了警方的挽救失足青少年警司警誡計劃，已十分寬大，只要那些刑事罪犯肯誠心坦白認錯，可免予起訴，可惜，企硬者沒有珍惜這樣寬大的自新機會。手足都奇怪，講明齊上齊落企硬的變形蟲，何解這麼快變臉呢？無他，為籌旗而已。

政治變形蟲把奪權顛覆暴亂說成「修例事件」，混淆是非，把止暴制亂誣為「攻擊對方」，把警方嚴正執法、維護社會秩序抹黑為「公權力打壓」，把刑事檢控及獨立審訊攻擊是「撕裂社會」。變形蟲不理警方忠告，如此撒賴又怎會救到手足？