放數、貴利、大耳窿是高利貸的別名，指要求特別高利息的貸款。高利貸債權人通常稱作「大耳窿」，貸款所產生的高額利息通常稱為「貴利」。高利貸是違法的財務借貸活動，高利貸債權人不會受到法律保障，由於利潤可觀，都是由黑社會分子非法經營。一般借款人特別是嗜好賭博的人或歡場女子，當走到山窮水盡，借無可借，明知利息高昂，都會向大耳窿借錢，拿到錢後，暫時渡過難關，或再去賭錢博一博，希望能夠贏錢發財，能夠清還貴利。

大耳窿放貴利手法層出不窮，有「九出十三歸」的慣例，例如借錢10,000元，以先扣當期利息和手續費，到手只有9,000元，是為1,000元「砍頭息」。高利貸透過各種手段來迴避政府對高利貸的規管，當中一個就是借用「手續費」這概念來取巧砍頭息。高利貸的利息也有按日計息，以複利計算，此謂之「釘釘釘上釘」。往往借幾百元，約定一年半載才還，連本帶利可能要你打一張幾萬元借條，務求吸乾欠債人的血汗錢。

根據《放債人條例》第24條，任何人（不論是否放債人）以超過年息60%的實際利率貸出款項或要約貸出款項，一經循簡易程序定罪，可處罰款50萬元及監禁兩年；若循公訴程序定罪，可處罰款500萬元及監禁10年。

為了加速欠債人還錢，高利貸集團會威脅欠債人留下無辜家人和朋友的資料。如果欠債人無力償還利息時，高利貸集團便會對欠債人採取辱罵、恐嚇、威脅短訊轟炸、發送PS淫穢或詛咒圖片，或向其親友催討騷擾、曝通訊錄等「軟暴力」非法手段催收逼債，牟取暴利。非法追債手段更包括：在欠債人或其親友的家門外潑油漆、寫大字報、用膠水或其他東西堵塞鑰匙孔、掛死豬頭或死動物在家門口等，甚至在門口放火。

根據《刑事罪行條例》第24條，任何人威脅其他人會使該其他人的人身、名譽或財產遭受損害，或會使第三者的人身、名譽或財產遭受損害，或會作出任何違法行為，意圖是令受威脅者或其他人受驚，或導致受威脅者或其他人作出他在法律上並非必須作出的行為，或導致受威脅者或其他人不作出他在法律上有權作出的行為，即屬犯罪，最高可處監禁5年。

另外，按照《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損毀，即屬犯法，最高可處監禁10年。如果用火摧毀或損壞財產，最高可處終身監禁。

總括而言，本港長期存在高利貸的違法財務借貸活動，大耳窿不但吸乾欠債人的血汗錢，而且非法收債手段對市民造成不同程度的滋擾，敦促警方加強宣傳教育，並強力打擊高利貸和非法收債，揪出幕後主腦，接受法律制裁。